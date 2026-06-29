Stella Scholaja je novo lice na glazbenoj sceni: 'Voljela bih duet s Jakovom Jozinovićem'

Iako je tek krenula u osvajanje glazbene scene, a gledali smo je i u trećoj sezoni "Supertalenta", Stella Scholaja nedavno je izdala drugi album, "The Girl I Was Before". Odrasla je i živi u Njemačkoj, podrijetlom je iz Hrvatske, već radi na novim projektima, pa je počela pisati pjesme na hrvatskom jeziku.

- To je prvi put u karijeri da pišem na hrvatskom jer sam stvarno htjela prvo pronaći svoj zvuk i ukus. Uvijek je drukčije pisati na drugom jeziku nego na onom na kojem si se navikao - rekla nam je Stella.

Najveće zanimanje obožavatelja sigurno je privukla posljednja pjesma na albumu, koja se zove "Andrew".

- Kad je izašao album, napravila sam live stream, ljudima se zaista vrlo svidjelo i svi su mi pisali jer upravo zadnja pjesma na albumu nosi ime po mojoj simpatiji. On zna sve što ja radim, ja mu nisam rekla, ali je saznao. Kad je bio stream u povodu izlaska albuma, bilo je vrlo smiješno jer je on ušao u taj stream baš kad su svi pisali u komentarima o pjesmi koja se odnosi na njega - ispričala je.

Na albumu je, dodaje Stella, radila dvije godine.

- Za razliku od mojeg prvog albuma, koji sam napisala u samo mjesec ili dva. Nakon toga napisala sam stotinu pjesama, ali bilo je vrlo teško odabrati baš prave za album. Pjesma 'British Weather' ima snimku razgovora iz busa u Londonu i dio glasovne poruke koju sam poslala prijateljici na kojoj govorim o jednom dečku. To mi je baš bilo neugodno staviti u pjesmu, ali onda sam zastala i rekla da je sve istina što sam rekla i da se neću pretvarati - objasnila je.

Foto: Instagram

Osim u glazbi, Stella je počela biti sve aktivnija i na društvenim mrežama. Na svojem Instagram i TikTok profilu često objavljuje videe u kojima se bavi ljubavnim odnosima mladih generacija u doba društvenih mreža i mobitela. Kaže kako su upravo društvene mreže mladima danas značajno otežale "dejtanje".

- Ljudi traže uvijek više i bolje, mozak se više ne može odmoriti zbog društvenih mreža. Ljudi više nemaju poštovanje prema odnosima, ne razlikuju stvarnost od društvenih mreža. Upravo zato nemaju osjećaju da je taj netko prava osoba i da ima stvarne osjećaje - osvrnula se Stella.

Sa samo deset godina oboljela je od mišićne distrofije, ali ne dopušta, kako ističe, da je ta dijagnoza definira niti kao umjetnicu niti kao osobu.

Foto: Instagram/Ida Solbakken

- Želim se pokazati ovakva kakva jesam, kao vrlo sposobna žena i neću dopustiti da me ta moja bolest definira - dodala je.

A s kim bi na hrvatskoj estradi voljela napraviti duet?

- Za novi album inspirirale su me stare hrvatske pjesme koje sam slušala, recimo Severina 'Pogled ispod obrva', Bijelo dugme, Crvena jabuka... Obožavam duete, voljela bih jedan s Jakovom Jozinovićem, on mi je jako cool i baš mi se sviđa što radi - kaže.