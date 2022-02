U središtu Zagreba, u Koldingu, subotom u podne na pozornicu dolaze "Superstary", bend Davora Šterna (74), bivšeg ministra gospodarstva i zastupnika u gradskoj skupštini Grada Zagreba. Svira klavijature, a kaže da je podne idealno vrijeme za dvosatnu svirku.

- Taman ljudi dođu s Dolca. Ima ih puno koji sa sobom vuku kolica s placa. A i naša generacija nam je rekla da im se navečer više ne da odijevati i spremati za izlazak. Tako da mislim da je ovaj termin oko podneva odličan - rekao nam je Štern.

Kafić je prošle subote bio pun, a publiku su uspjeli rasplesati. Zadovoljstvo je, dakle, bilo obostrano.

- Je, krenulo ih je. Sviramo uglavnom muziku iz pedesetih i šezdesetih, ljudi to vole. Uostalom, počeli su plesati, bilo je baš živo. Zanimljivo je kad dođu neki mladi, a ne znaju da je svirka. Prvo se čude kad vide nas ovako stare, pomisle da su u muzeju voštanih figura. No ubrzo sjednu i ostanu do kraja svirke. Malo su i ljubomorni kako ljudi 'u godinama' plešu rock. Dobro se praši na našim svirkama, oni ni ne znaju to - dodao je Štern.

Najavio je novu svirku sljedeće subote, a na proljeće kad se terase otvore još moraju vidjeti kako će. Možda će i ostati u Koldingu. Zasad im to paše, sve su generacije zadovoljne. U bendu su osim Šterna i Željko Marinac-Mačor koji svira bubnjeve, Goran Ivas gitaru, Hrvoje Šolić solo gitaru, a Damir Kukavica bas gitaru. Superstary su ozbiljen bend, ne samo po godinama.

- Pa na ovim prostorima vjerojatno najstariji, uspješno stižemo i The Rolling Stonese - našalio se Štern pa nastavio:

- Imamo i probe, moramo ih imati. U vrijeme korone samo smo probe i imali, nije bilo nastupa. Vježbamo kod Trulog u studiju, popijemo pivu poslije i malo se podružimo, svima nam to godi. Moramo svirati redovito jer se inače gubi na kvaliteti.

Davor Štern veliki je i energetski stručnjak, godinama je bio direktor INA-e. A plin i problemi s cijenama plina danima su glavna tema, barem u Zagrebu gdje su poskupljenja enormna. Svirke su dobra prilika da se ljudi malo "odmore" od plina...

- Ma i ne samo to, pa cijela ova situacija s koronom jako dugo traje. Pa je bio lockdown, ljudi su se zaželjeli napokon malo opustiti. Ovdje se na vratima kontroliraju propusnice pa imaju osjećaj sigurnosti. A valjda im je dobro kad se tako rasplešu - rekao je Štern.

Bili su aktivni i u lockdownu, kada su snimili i jednu prigodnu pjesmu. Svi su imali snimke iz svog doma, a Štern je tada, a bilo je to prije gotovo dvije godine, otkrio kakva je pjesma, odnosno tematiku.

- Superstary slušaju preporuke. Možete i vi - napisao je Štern.