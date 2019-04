'Stesala' se, a u ljubavi nema sreće: Zaljubim se u one loše...

Voditeljica showa 'Zvijezde pjevaju' Barbara Kolar (48) poradila je na liniji što su primijetili i brojni gledatelji. Iako mnogi, kada žele smršaviti, idu na rigorozne dijete ili sate provode u teretani, Barbara je regulirala prehranu.

- Moje tijelo spremno je 'pohraniti' sve što pojedem, a kako to nije puno ni u fazama kad mene ima puno, onda je jasno da su bilo kakvi rezultati vidljivi tek nakon duljeg ozbiljnijeg odricanja. Konkretno, jedem minijaturne obroke pune povrća uz kvalitetne proteine i masti, a od 1. siječnja 2018. nisam pojela niti zalogaj kruha, tjestenine ili slatkiša. Iskreno, mislim da bi na mome mjestu većina ljudi već bila kost i koža, a ja nikako da dođem na željenu težinu. Srećom pa sam tvrdoglava - ispričala je Barbara za Story.

Što se tiče muškaraca koji komentiraju ženski izgled, Barbara tvrdi da su si žene to same nametnule.

- Muškarci su prema našem tijelu toliko kritični koliko mi znamo biti prema drugim ženama ili samima sebi - rekla je.

Barbara poznaje puno žena koje su jasno definirale kod muškaraca što žele, ali ona nije takva.

- Mene je očito zauvijek pokvario Phil Collins sa svojim 'You can't hurry love, you just have to wait'. Osim toga, uspijem se zaljubiti i u one za koje znam da nisu dobri za mene, čak i u one koji imaju karakterne mane koje ne bih ni prijateljima oprostila. Nije se teško zaljubiti. Težak je onaj korak više prema nečemu dubljem i smislenom - rekla je Barbara te opisala što ju privlači kod suprotnog spola.

- Ima jedna zgodna rečenica: 'Budi s muškarcem koji ti upropaštava ruž, a ne maskaru'. Autora sam, nažalost, zaboravila, ali slažem se sto posto. Život je često ozbiljna pojava i muškarac u njemu ne bi trebao biti netko zbog koga plačeš, nego netko zbog koga se osjećaš sretno i voljeno. Mrgudi, dramatičari, egoisti, grubijani i srodni poluproizvodi definitivno nisu na popisu onoga što mi se sviđa - kaže voditeljica.

Barbara dosad nije pronašla ljubav svog života, kaže, ali ima vremena za to.

- Još dok sam bila klinka, zalijepili su mi etiketu vještice jer bih s vremena na vrijeme blebnula nešto što se svima činilo potpuno besmislenim, ali bi se nakon nekog vremena obistinilo. U moru bisera našla se i rečenica o tome kako ću svoju pravu ljubav pronaći u staračkom domu. Pa eto, svakim sam danom sve bliže čistoj sreći - našalila se Barbara.

Voditeljica se još nije okušala u majčinstvu, a nije razmišljala ni o posvojenju.

- Ne bih se odvažila na samohrano roditeljstvo iako znam mnogo primjera gdje mališani puno sretnije odrastaju uz jednoga posvećenog roditelja nego u nestabilnoj obitelji koja je naoko zadovoljila sve parametre - zaključila je.

