Steven Spielberg će snimiti film o Sammyju Biku - notornom mafijašu obitelji Gambino

Produkcijska kuća Stevena Spielberga, Amblin Entertainment, razvija film o jednom od najpoznatijih kriminalaca u američkoj povijesti, osebujnom Sammyju Gravanu zvanom Bik.

Iako projekt još nije službeno ušao u fazu snimanja i produkcije, izvori tvrde da se na njemu radi već dulje vrijeme, piše PageSix. Ovo će biti prilično rijedak izlet u opasne gangsterske vode za slavnog redatelja koji je tri puta osvojio nagradu Oscar.

Foto: FBI/Wikipedia

Scenarij za ovu uzbudljivu priču napisao je Nicholas Pileggi, iznimno cijenjeno i dobro poznato ime u Hollywoodu. Pileggi je pravi majstor mafijaškog žanra i autor scenarija za kultne klasike kao što su Casino, Goodfellas i The Irishman. Producenti trenutno pregovaraju s redateljem Edom Burnsom oko preuzimanja redateljske palice, a on je već ranije surađivao sa Spielbergom glumeći u ratnom spektaklu Spašavanje vojnika Ryana.

Pad zloglasne obitelji Gambino

Priča o Salvatoreu Gravanu, odnosno Sammyju Biku, smatra se jednim od najdramatičnijih poglavlja u modernoj povijesti američke mafije. Gravano je godinama djelovao kao podšef zloglasne njujorške kriminalne obitelji Gambino, ali je na kraju odlučio surađivati s vlastima i svjedočiti protiv svog šefa Johna Gottija. Do te je drastične odluke došlo nakon što su mu savezni istražitelji pustili tajne snimke na kojima je Gotti pokušao svaliti krivnju za nekoliko ubojstava upravo na njega.

Njegovo svjedočenje pokazalo se ključnim za rušenje moćnog mafijaškog carstva krajem prošlog stoljeća. Gotti, kojeg su mediji godinama nazivali teflonskim donom jer su se optužbe odbijale od njega, osuđen je za ubojstva i reketarenje u travnju 1992. godine. Dva mjeseca kasnije dobio je doživotnu zatvorsku kaznu, a umro je iza rešetaka deset godina kasnije.

Foto: JOHN RASIMUS/STARMAXINC.COM/NEWS

Život nakon svjedočenja i zaštita svjedoka

Iako je pomogao saveznim vlastima srušiti šefa, Gravano nije uspio u potpunosti izbjeći zatvorsku kaznu za svoja nedjela. Priznao je sudjelovanje u devetnaest ubojstava povezanih s mafijom, zbog čega je 1994. godine osuđen na pet godina zatvora. Nakon što je odslužio smanjenu kaznu, vlasti su ga preselile u Arizonu kroz program zaštite svjedoka kako bi započeo novi život daleko od njujorškog asfalta.

Međutim, stari mafijaš brzo se vratio starim, nezakonitim navikama. Policija ga je ponovno uhitila 2000. godine zbog vođenja opsežne mreže za krijumčarenje droge ecstasy. Dvije godine kasnije dobio je 20-ogodišnju kaznu, ali je pušten ranije zbog dobrog vladanja nakon što je u zatvoru proveo 17 i pol godina.

O njegovom burnom životu ranije su snimili tek manje projekte, poput televizijskog filma iz 1998. godine i serije u kojoj ga je glumio William Forsythe. Određeni izvori tvrde kako je i sam Gravano itekako svjestan da Hollywood napokon priprema veliku i ozbiljnu produkciju posvećenu isključivo njegovoj priči.

*uz korištenje AI-ja