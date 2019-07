Stigao im je frizer Ervin: Modri su se 'zbigecali' za Ligu prvaka

Dinamove pripreme u Moravskim Toplicama protječu u dobrom raspoloženju, a nedjelja im je poslužila za - šišanje. U hotel Livada stigao je jedan od najpoznatijih slovenskih frizera Ervin Majetić, inače veliki prijatelj Petra Stojanovića. Ervin Majetić prilično je poznat u slovenskim frizerskim krugovima, redovito šiša slovenske nogometne reprezentativce, a ovo mu je već osmi put da se bavi Dinamovcima.



Foto: Privatni album

- Bilo je odlično, ali i jako naporno. U Moravske Toplice stigao sam oko 13.30, tamo šišao 15-ak igrača Dinama, pa sam sve završio tek oko 22 sata. Možda čak i malo kasnije. Imao sam sat vremena pauze, pojeo pizzu i nastavio šišati - sa smiješkom nam priča Ervin Majetić koji je ostao iznenađen "modrim" zvijezdama:



- Iskreno, dok sam se vozio prema hotelu, nisam bio siguran tko će imati kakve zahtjeve, ali sve je ispalo odlično. Dečki su prva liga, nisu bili nimalo zahtjevni, a siguran sam kako sada svi skupa imaju bolje frizure.

Foto: Privatni album



Kako ste uopće stigli do Dinama?



Petar Stojanović i ja smo veliki prijatelji, on se često šiša kod mene. Ma meni je ovo već treći put da dolazim ovdje u Moravske Toplice, a Dinamovce sam šišao već dosta puta. I onda su mu neki igrači tijekom ovih priprema rekli 'daj dovedi onog svog Slovenca, haha'.



Idemo redom, tko vam je najsimpatičniji Dinamovac?



Dani Olmo! I to ne pričam sada jer je zabio gol u finalu Europskog prvenstva do 21 godine, nego on je stvarno fino odgojen momak, jako pristojan i nevjerojatno simpatičan. On mi je nekako 'legao na prvu', no sada ga naravno nije bilo u Moravskim Toplicama. Jako su me se dojmili još Arijan Ademi, a odličan mi je i Marin Leovac.



Foto: Privatni album

Ervin Majetić je nastavio...



Leovac je i sada bio jedan od glavnih, sve je odlično organizirao. On je bio među prvima, pa dok sam ga šišao, kroz njihovu WhatsApp je grupu kontaktirao sve igrače, napravio termine tko kada dolazi na šišanje. I točno se znalo tko se šiša u koje vrijeme, a ovo mi je prvi put da šišam toliko nogometaša i da baš nitko nije kasnio ni minute.



A koliko je koštalo šišanje Dinamovih igrača?



Svakog sam uredno odradio za pola sata, cijena je bila 25 eura ili 200 kuna. Jedino su popust imali članovi stručnog stožera, a i njih je bilo tamo, haha - sa smiješkom je završio Majetić.

Foto: Privatni album

POGLEDAJTE VIDEO O FRIZERU 'KAUBOJA' I 'VATRENIH':