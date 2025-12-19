Stigao je novi Avatar: 'Vatra i pepeo' pune kina u Hrvatskoj

Najnovije poglavlje Cameronove filmske priče stiglo je u domaća kina i odmah privuklo velik broj gledatelja. Treći nastavak Avatara, pod nazivom Vatra i pepeo, nastavlja širiti svijet Pandore, ali ovaj put kroz znatno mračniji i emotivniji okvir nego u prethodnim filmovima.

Foto: You tube

Radnja se odvija nakon događaja iz Puta vode, a u središtu priče ponovno je obitelj Sully, koja se suočava s posljedicama dugotrajnog sukoba i osobnim gubicima. Film publiku upoznaje s dosad neviđenim dijelovima Pandore, uključujući područja oblikovana vatrom i pepelom te nove zajednice Na’vija čije su sudbine obilježene prirodnim katastrofama i ratom.

U glavnim ulogama vraćaju se Sam Worthington i Zoe Saldaña, dok se glumačkoj postavi ponovno pridružuju i poznata imena iz ranijih nastavaka. Uz stare likove, predstavljeni su i novi protagonisti koji dodatno kompliciraju odnose među narodima Pandore i unose nove sukobe u već napetu priču.

Vizualno, film ostaje vjeran prepoznatljivom Cameronovu stilu. Spektakularni prizori, napredni specijalni efekti i bogata scenografija još jednom potvrđuju zašto se Avatar smatra jednim od tehnički najambicioznijih projekata današnjice. Poseban naglasak stavljen je na kontrast između vodenih i vatrenih krajolika, što daje novu dinamiku svijetu koji je publika već upoznala.

Avatar: Vatra i pepeo prikazuje se u kinima diljem Hrvatske u više formata, uključujući IMAX i 3D projekcije, a reakcije publike pokazuju da interes za svijet Pandore i dalje traje.