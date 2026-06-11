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NAVIJAČKA PJESMA

Stigao nastavak hita: Uz 24sata slušajte novo 'Srce Vatreno 2'

Piše Davor Lugarić,
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Stigao nastavak hita: Uz 24sata slušajte novo 'Srce Vatreno 2'
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Foto: PROMO

Pjesma je dostupna čitateljima 24sata - kupcima tiskanog izdanja i pretplatnicima digitalne pretplate 24 Oranž

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Euforija je rasla svakim danom što smo bili bliže početku i prvoj utakmici Hrvatske. Te 2006. Svjetsko prvenstvo bilo je u Njemačkoj, a “Vatreni” su prvu utakmicu igrali protiv Brazila u Berlinu na Olimpijskom stadionu. Nezaboravni prizori raspjevanih tribina, kockica i veliki ponos na terenu.

I dalje je u glavi slika “gospona izbornika”, Hrvatsku je tad vodio Zlatko Cico Kranjčar, kako s rukom na srcu i sa suzama u očima sluša “Lijepu našu”. Jedna od pjesama koja je tad obilježila prvenstvo bila je navijačka “Srce Vatreno” Nereda i Zaprešić Boysa. Tad su u suradnji s 24sata izdali CD, prodan u stotinama tisuća primjeraka, pjesma se “primila”, bio je to sjajan potez. Stihovi: “Bijelo-crvena polja Hrvatska/Na dresu sjete me da ja volim te/Igrajte za nju, našu voljenu/Nek’ jače kuca to srce vatreno”... preko noći su postali dio “navijačkog asortimana”. I sad, 20 godina poslije, još jedna suradnja 24sata i Nereda te Zaprešić Boysa urodilo je s navijačkom pjesmom “Srce Vatreno 2”.

Foto: Youtube/Screenshoot

- Nismo tad ni bili svjesni koliko će pjesma živjeti. Danas ona predstavlja dio identiteta generacije navijača i priču o ljubavi prema Hrvatskoj - rekao je Nered pa nastavio:

- Ova nova pjesma je naš poklon navijačima. Vraćamo se tamo gdje je sve počelo - uz 24sata i jednu potpuno novu aktivaciju koju pripremamo. Jako smo uzbuđeni i jedva čekamo da ljudi vide što smo pripremili.

Vjeruju kako će i ovaj nastavak projekta “zapaliti” navijački puk i tribine zbog hrvatske nogometne reprezentacije.

Foto: PROMO
EVO KAKO DO NJE Čitatelji 24sata prvi će slušati novu navijačku pjesmu 'Srce vatreno 2' uz karticu s kodom
Čitatelji 24sata prvi će slušati novu navijačku pjesmu 'Srce vatreno 2' uz karticu s kodom

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