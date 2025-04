Stigla u američki 'The Voice' pa otkrila da je iz Hrvatske. Pjevač iz žirija dodao: 'I ja sam isto...'

Simone Marijic (20), studentica i pjevačica, privukla je pažnju gledatelja u 27. sezoni američkog glazbenog showa 'The Voice' svojim talentom, ali i izjavom o hrvatskim korijenima. Tijekom nastupa, Simone je otkrila da njezina obitelj dolazi iz Hrvatske, što je izazvalo zanimljivu reakciju jednog od članova žirija – poznatog kanadskog pjevača Michaela Bubléa.

- I ja sam iz Hrvatske - odgovorio joj je Bublé, što je izazvalo oduševljenje kod Simone.

Michael je zatim dodao na hrvatskom jeziku: 'Dobro jutro!'

- Zezaš me, jesmo li možda rođaci? - dobacio joj je pjevač.

Ovaj razgovor postao je hit društvenim mrežama u Hrvatskoj, posebno zbog činjenice da je Michaelov djed Mihovil Buble rođen u Trogiru, povijesnom gradu na dalmatinskoj obali.

Michael Bublé često ističe koliko su mu hrvatski korijeni važni. Njegov djed imao je ključnu ulogu u oblikovanju njegovog glazbenog ukusa, a zanimljivo je da je Mihovil kao vodoinstalater nudio besplatne usluge svima koji bi pružili priliku njegovom unuku da nastupi.

Michael je 2019. održao koncert u zagrebačkoj Areni, gdje se zahvalio publici riječima: 'Ja sam poluhrvat'.

Foto: Filip Kos/PIXSELL

Simone je tijekom audicija oduševila izvedbom pjesme 'Favorite Crime' Olivije Rodrigo i osigurala mjesto u timu Kelsee Ballerini.

U fazi dvoboja suočila se s Iris Herrera izvodeći pjesmu 'Ceilings' Lizzy McAlpine. Iako nije pobijedila dvoboj, Michael Bublé ju je spasio i pridružio svom timu.

Nažalost, Simone je eliminirana tijekom nokaut-runde nakon izvedbe pjesme 'She Used to Be Mine' Sare Bareilles. Ipak, njezine emotivne interpretacije i vokalna izvedba ostavile su snažan dojam na publiku i žiri.

Simone aktivno dijeli svoje glazbene izvedbe na društvenim mrežama poput Instagrama i YouTubea, gdje objavljuje obrade popularnih pjesama i nastavlja graditi svoju glazbenu karijeru.