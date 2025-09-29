Obavijesti

U SKLOPU SVJETSKE TURNEJE

Sting ponovno stiže u Hrvatsku! Evo gdje će nastupiti i kada

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Zagreb: Sting održao koncert u Areni | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Turneja “STING 3.0” predstavlja novo dinamično razdoblje u kojem izvodi odabrane pjesme iz svog glazbenog kataloga u pratnji tročlanog benda

Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice i dobitnik 17 nagrada Grammy, Sting, ponovno dolazi u Hrvatsku! U sklopu “STING 3.0” World Tour, u organizaciji Live Nationa, Cherrytree Music Companyja i NuCoast Concertsa, nastupit će u zagrebačkoj Areni Zagreb 17. lipnja 2026. godine. Ulaznice su u prodaji od petka, 3. listopada, u sustavu Eventima.

Uz virtuoza na gitari i dugogodišnjeg suradnika Dominica Millera te dinamičnog bubnjara Chrisa Maasa, publika će imati priliku doživjeti Stinga u izvedbi njegovih najvećih hitova i rijetko izvođenih pjesama iz bezvremenskog glazbenog opusa. Turneja “STING 3.0” je do sada zabilježila niz rasprodanih koncerata i prikupila iznimno pozitivne kritike. „Oakland Press“ je istaknuo da je riječ o večeri uz nastupe svjetske klase koja će se dugo pamtiti, a „USA Today“ je napisao kako Sting spaja karizmu, intelekt i glazbenu profinjenost. „Consequence“ je naglasio snagu njegova glasa i svrstao ga među najveće basiste svih vremena dok „The Atlanta Journal-Constitution“ hvali njegovu scensku prisutnost i maestralni glazbeni zanat.

Poznat kao inovativni solo izvođač i autor te frontmen legendarne grupe The Police, Sting je kroz cijelu svoju bogatu karijeru neprestano pomicao granice glazbene kreativnosti. Turneja “STING 3.0” predstavlja novo dinamično razdoblje u kojem izvodi odabrane pjesme iz svog glazbenog kataloga u pratnji tročlanog benda. Upravo je ta energija inspirirala i njegov novi singl “I Wrote Your Name (Upon My Heart)”, koji je aranžirao četverostruki dobitnik Grammyja, Robert Orton. Osim toga, objavljen je i novi live album „STING 3.0 LIVE“, dostupan u digitalnom obliku, na CD-u te na vinilu (180 g).

NIŠTA OD NAGODBE Bivši članovi benda The Police tuže Stinga za milijune! 'Ovo se dugo sprema, nema im druge'
Bivši članovi benda The Police tuže Stinga za milijune! 'Ovo se dugo sprema, nema im druge'

Album, snimljen na istoimenoj svjetskoj turneji, donosi kolekciju Stingovih najvećih hitova, uključujući i prvu live izvedbu pjesme “Be Still My Beating Heart”. Digitalno izdanje sadrži ukupno deset pjesama uključujući i live verziju klasika “Fragile” iz 1987. koju je nedavno izveo dječji zbor u Netflixovoj mini-seriji „Adolescence“.

Članovi Stingovog Fan Cluba imat će mogućnost osigurati svoje ulaznice za zagrebački koncert prije početka generalne prodaje i to putem njegove službene stranice www.sting.com. Ulaznice za zagrebački koncert u prodaji su od petka, 3. listopada, a može ih se osigurati na svim prodajnima mjestima Eventima kao i putem online sustava www.eventim.hr. Sve ostale informacije o turneji i Fan Clubu mogu se pronaći na službenoj stranici www.sting.com te na Instagramu, Tik Toku, Facebooku, Youtubeu i X-u.

