Sting ponovno stiže u Hrvatsku! Evo gdje će nastupiti i kada

Jedan od najuspješnijih glazbenika današnjice i dobitnik 17 nagrada Grammy, Sting, ponovno dolazi u Hrvatsku! U sklopu “STING 3.0” World Tour, u organizaciji Live Nationa, Cherrytree Music Companyja i NuCoast Concertsa, nastupit će u zagrebačkoj Areni Zagreb 17. lipnja 2026. godine. Ulaznice su u prodaji od petka, 3. listopada, u sustavu Eventima.

Uz virtuoza na gitari i dugogodišnjeg suradnika Dominica Millera te dinamičnog bubnjara Chrisa Maasa, publika će imati priliku doživjeti Stinga u izvedbi njegovih najvećih hitova i rijetko izvođenih pjesama iz bezvremenskog glazbenog opusa. Turneja “STING 3.0” je do sada zabilježila niz rasprodanih koncerata i prikupila iznimno pozitivne kritike. „Oakland Press“ je istaknuo da je riječ o večeri uz nastupe svjetske klase koja će se dugo pamtiti, a „USA Today“ je napisao kako Sting spaja karizmu, intelekt i glazbenu profinjenost. „Consequence“ je naglasio snagu njegova glasa i svrstao ga među najveće basiste svih vremena dok „The Atlanta Journal-Constitution“ hvali njegovu scensku prisutnost i maestralni glazbeni zanat.

Zagreb: Sting održao koncert u Areni | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)

Poznat kao inovativni solo izvođač i autor te frontmen legendarne grupe The Police, Sting je kroz cijelu svoju bogatu karijeru neprestano pomicao granice glazbene kreativnosti. Turneja “STING 3.0” predstavlja novo dinamično razdoblje u kojem izvodi odabrane pjesme iz svog glazbenog kataloga u pratnji tročlanog benda. Upravo je ta energija inspirirala i njegov novi singl “I Wrote Your Name (Upon My Heart)”, koji je aranžirao četverostruki dobitnik Grammyja, Robert Orton. Osim toga, objavljen je i novi live album „STING 3.0 LIVE“, dostupan u digitalnom obliku, na CD-u te na vinilu (180 g).

Album, snimljen na istoimenoj svjetskoj turneji, donosi kolekciju Stingovih najvećih hitova, uključujući i prvu live izvedbu pjesme “Be Still My Beating Heart”. Digitalno izdanje sadrži ukupno deset pjesama uključujući i live verziju klasika “Fragile” iz 1987. koju je nedavno izveo dječji zbor u Netflixovoj mini-seriji „Adolescence“.

Članovi Stingovog Fan Cluba imat će mogućnost osigurati svoje ulaznice za zagrebački koncert prije početka generalne prodaje i to putem njegove službene stranice www.sting.com. Ulaznice za zagrebački koncert u prodaji su od petka, 3. listopada, a može ih se osigurati na svim prodajnima mjestima Eventima kao i putem online sustava www.eventim.hr. Sve ostale informacije o turneji i Fan Clubu mogu se pronaći na službenoj stranici www.sting.com te na Instagramu, Tik Toku, Facebooku, Youtubeu i X-u.