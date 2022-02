Britanski pjevač Sting (70) prodao je katalog svojih pjesama - uključujući solo djela, kao i hitove s grupom Police poput "Roxanne" Universal Music grupi, objavila je tvrtka u četvrtak, što je zadnja takva velika transakcija u industriji.

Tvrtka nije otkrila financijsku stranu posla, ali američki mediji procjenjuju da je vrijedna oko 250 milijuna dolara.

Pokriva cjelokupni Stingov rad na pisanju pjesama, uključujući pjesme napisane za Police.

Universal već od ranije kontrolira prava na Stingovu snimljenu glazbu, navodi se u priopćenju tvrtke. Također, Universal će primati sav budući prihod povezan s autorskim pravima na Stingove pjesme i autorskim honorarima, za hitove uključujući "Every Breath You Take" i "Fields of Gold".

U izjavi, 70-godišnji umjetnik rođen u Velikoj Britaniji rekao je da je "oduševljen" što će Universalov odjel za izdavaštvo upravljati njegovim katalogom, rekavši da mu je "apsolutno bitno da djela moje karijere imaju dom u kojemu se ih cijeni i poštuje, ne samo zato da se povežem s dugogodišnjim obožavateljima na nove načine nego i da svoje pjesme predstavim novoj publici, glazbenicima i generacijama."

Riječ je o najnovijoj visokoprofilnoj prodaji glazbenih prava, nakon što su do sada umjetnici, uključujući Boba Dylana i Brucea Springsteena, prodali svoje kataloge za astronomske iznose.

Trend je velikim dijelom potaknut očekivanom stabilnošću rasta streaminga u kombinaciji s niskim kamatnim stopama i pouzdanim projekcijama zarade za hitove otporne na vrijeme.

Tvrtke su do sada kupile niz velikih kataloga, uključujući od Davida Bowieja, Stevieja Nicksa, Paula Simona, Motley Cruea, The Red Hot Chili Peppersa i Shakire.