Sting uskoro stiže u zagrebačku Arenu: Fanovi će imati priliku s njim 'proputovati' kroz klasike

Proslavljeni engleski glazbenik Sting izvest će 31. listopada na koncertu u zagrebačkoj Areni, u sklopu hvaljene aktualne turneje „My Songs“, ponajbolje i omiljene mu pjesme iz više od 40 godina duge karijere.

U skladu s nazivom turneje Sting donosi pred publiku pjesme koje su obilježile njegovo stvaralaštvo od kraja sedamdesetih do danas, hitove iz razdoblja s grupom The Police, ali i one kojima se u povijest glazbe upisao kao samostalni izvođač.

Organizatori najavljuju kako su ulaznice za koncert tog 17-strukog dobitnika nagrade Grammy već skoro rasprodane.

Posjetitelji će imati priliku 'proputovati kroz pjesme' koje su s vremenom postale klasici, od "Fields of Gold", "Shape of my Heart", "Roxanne" i "Demolition Man" do “Englishman In New York”, “Every Breath You Take”, “Message In A Bottle”.

Zagrebački koncert bit će prilika da se čuju i odabrane pjesme sa Stingovog novoga, eklektičnog albuma „The Bridge“ kojim, napominje se u najavi, premošćuje različitosti, ali ostaje vjeran svome prepoznatljivom zvuku.

Kako se dodaje, to 15. po redu njegovo studijsko izdanje objavljeno krajem prošle godine donosi vjerni prikaz raznolikosti Stingova stvaralaštva i kontinuiranog glazbenog istraživanja kroz razne žanrove, rock n' roll, jazz, klasičnu glazbu i folk.

Album otvara himnički singl „Rushing Water“, a posebno se izdvaja još „If It’s Love” koja slavi život i ljubav.

Stingu ovo neće biti prvi nastup u Hrvatskoj, više je puta svirao u Zagrebu i Puli, no početkom listopada održao je prvi koncert u Bosni i Hercegovini, na kojemu je s publikom u sarajevskoj Zetri proslavio 71. rođendan.

The Times je njegove koncerte s aktualne turneje proglasio „majstorskim tečajem“, opisavši ga kao „nedvojbeno vještog izvođača sa zlatnim katalogom pjesama“.

Kao 'rijetku poslasticu' Stingov nastup opisao je The Telegraph, dok ga The Guardian hvali kao „gotovo besprijekornog glazbenika s uzvišenom pop alkemijom“.

Sting će nastupiti u pratnji Dominica Millera na gitari, Josha Freesea na bubnjevima, Rufusa Millera na gitari, Kevona Webstera na klavijaturama, Shanea Sagera na harmonici te pratećih vokala Melisse Musique i Genea Noblea.

Poseban gost na koncertu u Areni bit će njegov sin, Joe Sumner.

