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NIJE DOBRO...

Stiven Vunić iz 'Igre chefova': Gosti nam zarađuju manje od konobara, to je poziv na uzbunu

Piše 24sata,
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Stiven Vunić iz 'Igre chefova': Gosti nam zarađuju manje od konobara, to je poziv na uzbunu
Foto: YouTube
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Izjavio je kako je primijetio da gosti koji posjećuju restorane ponekad imaju manju platežnu moć od samih djelatnika koji ih uslužuju, što smatra lošim pokazateljem za budućnost sektora

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Chef Stiven Vunić, kojeg je publika gledala u showu 'Igra chefova', upozorio je na, prema njemu, zabrinjavajući trend u hrvatskom turizmu te ga opisao kao 'poziv na uzbunu'.

Izjavio je kako je primijetio da gosti koji posjećuju restorane ponekad imaju manju platežnu moć od samih djelatnika koji ih uslužuju, što smatra lošim pokazateljem za budućnost sektora.

- Stvarno mislim da je prilično loše za hrvatski turizam ako je vidljivo da ljudi koji su kod mene došli jesti zarađuju manje od mojih konobara ili kuhara. Mislim da bi gosti ipak morali biti bogatiji od konobara koji ih poslužuju - rekao je u podcastu za Tipsy.hr.

Foto: rtl

Pojasnio je i kako ne misli pritom na vlasnike ugostiteljskih objekata, već isključivo na zaposlenike.

- Nama se počelo događati da imamo goste koji su siromašniji od naših ljudi zaposlenih u branši. Stvarno vidiš da nekad sjede i jedu ljudi koji imaju manje od mog konobara ili kuhara. To nije dobro - zaključio je Vunić.

Njegova je izjava izazvala veliku raspravu. Dok su se neki složili s njegovim stavom, bilo je i onih suprotnog mišljenja.

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