Stiže nastavak? Ulovili su Sachu Barona Cohena u odijelu Borata

Ovaj film prvi put je prikazan 2006., a godinama unazad kruže priče kako bi legendarna parodija mogla dobiti nastavak. No možda se ovaj put vjernim obožavateljima želja i ostvari

<p>Jedna od najpoznatijih parodija na svijetu mogla bi dobiti nastavak. Riječ je o filmu Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan, a strani mediji 'šuškaju' kako je započelo snimanje. </p><p>Na društvenim mrežama procurila je videosnimka na kojoj <strong>Sacha Baron Cohen</strong> (48), glumac koji tumači Borata, nosi prepoznatljivo sivo odijelo i brkove u Los Angelesu, a oko njega su bili kombiji s filmskom ekipom. </p><p>Ovaj film prvi put je prikazan 2006., a godinama unazad kruže priče kako bi legendarna parodija mogla dobiti nastavak. No možda se ovaj put vjernim obožavateljima želja i ostvari. </p><p>- Snima se nastavak Borata. Ova vijest mi je uljepšala dan. Slobodno mogu reći jedan od najvećih filmova u zadnjih dvadesetak godina - samo su neki od komentara na Twitteru. </p>