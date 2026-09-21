Što bi baka Emila Tedeschija, modna ikona, rekla na styling njegove nove cure Maje Šuput?

Đurđa Tedeschi (82), baka Emila Tedeschija mlađeg i novog dečka Maje Šuput, modna je ikona koja već desetljećima oduševljava svojom pojavom na brojnim događanjima diljem Lijepe naše. S druge strane, Maja Šuput plijeni pažnju gdje god stigne svojim osebujnim stilom, pa je i ona postala svojevrsna trendseterica...
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Đurđa Tedeschi, majka poduzetnika Emila Tedeschija i baka Emila Tedeschija mlađeg unatoč godinama i dalje privlači pažnju svojim modnim odabirima.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL, ilustracija
Đurđa Tedeschi, majka poduzetnika Emila Tedeschija i baka Emila Tedeschija mlađeg unatoč godinama i dalje privlači pažnju svojim modnim odabirima. |
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL, ilustracija
Đurđa Tedeschi, majka poduzetnika Emila Tedeschija i baka Emila Tedeschija mlađeg unatoč godinama i dalje privlači pažnju svojim modnim odabirima.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL, ilustracija
Ova umirovljena sutkinja Općinskog suda u Zagrebu već se dugi niz godina ističe svojim besprijekornim stilom.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL, ilustracija
Ovih će dana proslaviti 83. rođendan.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL, ilustracija
Rado je viđeno lice na dubrovačkom Stradunu, gdje pokazuje svu raskoš svog stila.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL, ilustracija
Osim što je majka poduzetnika Emila Tedeschija, Đurđa je i prabaka. Njen unuk Emil ima sina s Nikom Perenčević, s kojom je prije bio u braku.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL, ilustracija
Emil mlađi sada je s pjevačicom Majom Šuput, koja također uživa u raznim modnim kombinacijama i kreacijama.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL, ilustracija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL, ilustracija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL, ilustracija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL, ilustracija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL, ilustracija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL, ilustracija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL, ilustracija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL, ilustracija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL, ilustracija
Foto Tomislav Miletic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL, ilustracija
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL, ilustracija
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL, ilustracija
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL - ILUSTRACIJA
Foto Ilustracija/Matija Habljak/PIXSELL
Foto Facebook, Marko Prpic/PIXSELL
Majin je stil znatno drugačiji od bake Tedeschi...
| Foto: Instagram
No neke kreacije mogle bi se naći u ormaru obje dame.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Ivor Mažar
Foto Ivor Mažar
Foto Luka Čop
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto instagram
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto instagram