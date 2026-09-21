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ĐURĐA TEDESCHI

Što bi baka Emila Tedeschija, modna ikona, rekla na styling njegove nove cure Maje Šuput?

Đurđa Tedeschi (82), baka Emila Tedeschija mlađeg i novog dečka Maje Šuput, modna je ikona koja već desetljećima oduševljava svojom pojavom na brojnim događanjima diljem Lijepe naše. S druge strane, Maja Šuput plijeni pažnju gdje god stigne svojim osebujnim stilom, pa je i ona postala svojevrsna trendseterica...
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Đurđa Tedeschi, majka poduzetnika Emila Tedeschija i baka Emila Tedeschija mlađeg unatoč godinama i dalje privlači pažnju svojim modnim odabirima. | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL, ilustracija
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Đurđa Tedeschi, majka poduzetnika Emila Tedeschija i baka Emila Tedeschija mlađeg unatoč godinama i dalje privlači pažnju svojim modnim odabirima. | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL, ilustracija
Komentari 2

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