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Što 'bingeati' na Netflixu? Ovo je 10 hit serija koje Hrvati vole

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Što 'bingeati' na Netflixu? Ovo je 10 hit serija koje Hrvati vole
Foto: Netflix
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Saznajte koje su serije najgledanije na Netflixu u Hrvatskoj ovog tjedna! Donosimo vam detaljan pregled top 10 naslova uz sažetke i žanrove – ne propustite najnovije hitove koje svi gledaju

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Netflix u Hrvatskoj ponovno nudi raznoliku paletu filmova i serija, a ovaj tjedan donosi nekoliko iznenađenja na samom vrhu! Pogledajte što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći filmski maraton ili bingeanje serija.

Top 10 serija na Netflixu u Hrvatskoj:

1. The Perfect Lie

Nizozemska drama o Karen koja s obitelji seli u Bergen i ulazi u elitni društveni krug. Kada jedna vila izgori, a prijatelj Evert pogine, Karen otkriva da je sve oko nje satkano od laži i tajni. (Nizozemska, 2026., Drama, 52 min)

2. The Gentlemen

Britanska kriminalistička serija o aristokratu Eddieju koji nasljeđuje obiteljsko imanje i otkriva da je ono zapravo centar velike plantaže marihuane, čiji vlasnici nisu spremni otići. (UK, 2024., Krimi, 52 min)

3. Crew Girl

Kanadska drama o 16-godišnjoj veslačici Teagan koja postaje kormilarka muške ekipe u elitnoj školi. Suočava se s timskim dramama, ljubavnim zapletima i izazovima s majkom dok vodi ekipu prema pobjedi. (Kanada, 2026., Drama)

4. Fauda

Izraelska akcijska serija o vrhunskom agentu koji izlazi iz mirovine kako bi lovio palestinskog militanta za kojeg je mislio da je mrtav, pokrećući lanac kaotičnih događaja. (Izrael, 2015., Akcija, 43 min)

5. Salish & Jordan Matter

Reality show koji prati oca i kćer, Jordana i Salish, kroz razne izazove i zabavne obiteljske trenutke. (SAD, 2026., Reality, 34 min)

6. Physical 100: Italy

Natjecateljski reality show u kojem se 100 talijanskih sportaša suočava s brutalnim fizičkim izazovima, boreći se za titulu jedinog pravog šampiona. (Italija, 2026., Reality)

7. Death of the Pastor's Wife

Dokumentarna serija koja istražuje život, toksični brak i misterioznu smrt Mice Miller. (SAD, 2026., Dokumentarni, 44 min)

8. Instadocs: The Decoy Plane

Dokumentarni film o kritičnoj prijetnji i tajanstvenom bijegu s Air Force Onea, ispričan kroz svjedočanstva iz prve ruke. (SAD, 2026., Dokumentarni)

9. Blood Sacrifice

Švedska kriminalistička serija u kojoj istražitelj Thomas Berg i njegov otuđeni otac pokušavaju uhvatiti serijskog ubojicu koji cilja policajce u Stockholmu. (Švedska, 2026., Krimi)

10. Sneaky Pete

Američka kriminalistička serija o prevarantu koji preuzima identitet svog cimer iz zatvora kako bi pobjegao od prošlosti, ali nailazi na još opasniju obiteljsku dinamiku. (SAD, 2015., Krimi, 50 min)

Koji je vaš favorit s ovog popisa? Jeste li već pogledali sve hit naslove ili još imate što nadoknaditi? Pratite nas i sljedeći tjedan za nove preporuke i najgledanije naslove na Netflixu u Hrvatskoj!

*uz korištenje AI-ja
 
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