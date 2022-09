Što će biti s princem Andrewom? 'Kraljičin miljenik' ostao je bez majčine zaštite usred skandala

Smrt kraljice Elizabete II. znači da je malo vjerojatno da će se njezin 'omiljeni sin' princ Andrew (62) ikada više vratiti u javni kraljevski život zbog kritika s kojima bi se suočili prinčevi Charles (73) i William (40) kad bi to dopustili, rekao je stručnjak za Daily Mail.

Vojvoda od Yorka osramotio je svoju majku i drugu rodbinu posljednjih godina svojom reputacijom kada se našao usred seksualnog skandala Jeffreyja Epsteina. Kraljica je u siječnju oduzela Andrewu njegove počasne vojne uloge i on je odbacio svoje kraljevske titule usred privatne tužbe koju je protiv njega pokrenula Virginia Giuffre.

Andrew se nakratko vratio u kraljevski život 29. ožujka 2022. dok je otpratio svoju majku u Westminstersku opatiju na službu zahvalnosti za život svog oca princa Philipa. No, za vojvodu nije bilo mjesta na proslavi kraljičinog platinastog jubileja u lipnju. Iako je trebao prisustvovati službi zahvalnosti u katedrali Svetog Pavla, u zadnji je trenutak objavljeno da neće prisustvovati jer je bio pozitivan na koronavirus.

Dio razloga zašto su kraljica i Andrew bili tako bliski bio je taj što je ona bila na prijestolju već sedam godina do njegovog rođenja 1960., te je stoga mogla provoditi više vremena s njim i njegovim bratom Edwardom za razliku od svoje druge djece, Charlesa i Anne. Upućeni su rekli da je kraljica na Andrewa gledala kao na 'rezervu koju je imala za sebe nakon što je rodila nasljednika' i da bi joj podizao raspoloženje nasmijavajući je.

Kraljicu i druge starije članove kraljevske obitelji nije utješilo to što je njegov skandal riješen izvan suda u New Yorku, što znači da se nije suočio s javnim suđenjem, ali i da je monarhija spašena od nekih kontroverzi oko toga. No tužba je dovela do toga da se kraljica morala suočiti s turbulentnim početkom svoje povijesne godine platinastog jubileja u vremenu koje je trebalo biti ispunjeno kraljevskim slavljima.

- Princ Andrew bit će srhvan kraljičinom smrću jer je oduvijek bio njezino najdraže dijete. Iako je bio u nemilosti zbog umiješanosti u skandal s Jeffreyjem Epsteinom, ipak se više privatno viđao s njom nego s braćom i sestrama - rekao je kraljevski pisac Phil Dampier.

- Živeći u Royal Lodgeu nedaleko od dvorca Windsor, viđao bi je gotovo svaki dan. Podržavao ju je kad je bila slabija i uvijek je bio tu za nju osobno ili telefonom kad god ga je trebala. Među njima je postojala neraskidiva veza i sigurno je bila shrvana kad se njegovo ime vuklo po blatu. Naravno, samo je sebe mogao kriviti i teško je suosjećati s njim, ali kao majka uvijek ga je podržavala - dodao je.

