NAPETI RAZVOJ DOGAĐAJA

Što će biti u Divljim pčelama danas? Kate ulovi Nikolu i Zoru, a Cvita se suočava s dijagnozom

Foto: rtl

Nova epizoda popularne serije 'Divlje pčele' je na rasporedu večeras 6. ožujka od 20.15 sati. Evo što će se događati...

Admiral

Cijela obitelj Vukas je na okupu nakon novog incidenta, a Ante ostane zatečen kada dozna razlog tučnjave Vice i Čavke. Cvita je emotivno slomljena zbog svoje teške dijagnoze, a Nikola joj pokušava biti podrška u svemu i planira njihov odlazak iz Vrila. Bez Cvitina znanja, obavještava Katarinu i Zoru o novostima.

Foto: rtl

Anku iznenadi kada Lucu i Zdravka vidi u prisnom trenutku. Teodora ne vjeruje Jakovu da je ozljeda na njegovoj ruci slučajna.

Domazet se nenadano uključuje u rad zadruge, ne mareći za mržnju koju prema njemu osjećaju Katarinini bližnji.

Katarina primijeti da su Nikola i Zora neobično bliski i načuje njihov tajni dogovor...

Foto: rtl

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

