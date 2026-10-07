Što će biti u Divljim pčelama? Marko bi se mogao oženiti, Tereza i Čavka i dalje zajedno...

Jelica je odrasla i pokazuje simpatije prema Jakovu, koji joj posuđuje knjige. Dotad, Kata u zatvoru pokušava dijeliti konzerve gladnim zatvorenicama. Mali Petar pravo je veselje u kući Vukas, Mirjana uživa u ulozi bake i pokušava se umiješati s planovima za njegovo školovanje. Mirjana bi željela da joj se unuk nastavi školovati u gradskoj školi - u Splitu, no Cvita se ne da.

Ekipa u kavani se druži, imaju i telefon pa razmišljaju kako da se čuju s Veljkom. Navodno je u Americi otvorio i talijanski restoran. Krsto s Karmelom vodi kavanu, a Brico prima intrigantan poziv! Anđelko s djedom pije kavu, a general primjećuje njegove simpatije prema Jelici.

Foto: RTL

Jakov i dalje uporno dolazi kod Kate u zatvor, iako mu ona govori da to više ne čini. Zora i dalje gradi karijeru, a Marino pokušava izvući povišicu. Tereza i Čavka nastavljaju svoju zabranjenu romansu. Kod Vukasovih stiže Markova djevojka u pratnji svog oca. Svi se nadaju da će uskoro i on uploviti u bračnu luku.

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