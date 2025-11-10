Obavijesti

DNEVNI PREGLED

Što će biti u omiljenim serijama i sapunicama u ponedjeljak?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: RTL

Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka 10. studenog u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...

Divlje pčele

RTL 20:15

Samoubojstvo Josipa šokira sve mještane Vrila. Oproštajno pismo pronađeno kod njega dokazuje da se ubio iz grižnje savjesti. Ivica i Mirjana odbijaju vjerovati da je Josip ubio Petra. Katarina i njezine sestre uvjerene su da se Josip nije ubio, ali to mogu dokazati samo na jedan način.

Foto: RTL

La Promesa 

HRT1 13:20

Dr. Gamarra prizna Curru da je Janina smrt mogla imati vanjski uzrok. Curro dozna od Lorenza da je ostao bez titule baruna. Catalina želi degradirati Petru i posao glavne sluškinje opet dati Píji.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Odjel Unutarnje kontrole angažira Dawsona, koji odlazi na tajni zadatak kako bi pronašao nestalog policajca. Dawson otkriva da je jedan od njegovih starih prijatelja uključen u misterij nestanka. Roman i Burges istražuju lažnu prijavu o provali koja se pretvara u slučaj ubojstva.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Ivana skriva razočaranje kad sazna da njezina protukandidatkinja Đurđa već slavi izbor za novu ravnateljicu bolnice. Ante razgovara sa Željkom i zbog tog razgovora preispituje svoju prošlost. Nalazi se s Klaudijom, kojoj se pokušava ispričati zbog toga što je imao aferu s Divnom, ali Klaudija ne prihvaća njegovu ispriku.

Foto: Jeffrey Jemric

Kumovi

NOVA TV 20:20

Karmeli je teško što je postala glavni trač mjesta. Goran je i dalje izbjegava i sprema se reći svom ocu istinu. Stanislav je uhićen, zbog čega USKOK pretražuje i hotel u kojem je stanovao. Prisustvo policije uznemiri Nataliju.

Cacau

HRT1 12:30

Sal kaže policiji da Simone ima mnogo neprijatelja i pokaže letak sa slikom kabaretske plesačice Simone. Spomene da je možda njezin brak s Justinom nepravovaljan i ona bi mogla mnogo izgubiti.

