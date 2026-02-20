Što će biti u seriji Divlje pčele danas? Ljuba opomene Zoru...

Jutro nakon svadbe, obitelj Vukas nazdravlja za svadbu Tereze i Vice. Čavka dobiva nezahvalan zadatak, a Domazet odlazi kod Marte i Anđelka te im govori da oproste Ranku. Badurina dotad s Katom razgovara o zemlji, Tomi i njezinom ljubavnom životu. Teodora, Jakov i Ivica shvaćaju da su prevareni, da je Ante ponovno nasamario brata.

Zora i Nikola razgovaraju o situaciji, u panici zbog njezine trudnoće. Dok on govori da ona to dijete ne smije roditi, ona plače i boji se. Nikola je u strahu, a Cvita dotad Rajki priča da nikad nisu bili sretniji.

Baba Ljuba opominje Zoru. Domazet ostvaruje veliku želju generala Badurine.

