Što će biti u seriji Divlje pčele danas? Ljuba opomene Zoru...

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: rtl

Nova napeta epizoda mnogima omiljene serije 'Divlje pčele' emitira se večeras od 20.15 sati

Admiral

Jutro nakon svadbe, obitelj Vukas nazdravlja za svadbu Tereze i Vice. Čavka dobiva nezahvalan zadatak, a Domazet odlazi kod Marte i Anđelka te im govori da oproste Ranku. Badurina dotad s Katom razgovara o zemlji, Tomi i njezinom ljubavnom životu. Teodora, Jakov i Ivica shvaćaju da su prevareni, da je Ante ponovno nasamario brata.

Foto: rtl

Zora i Nikola razgovaraju o situaciji, u panici zbog njezine trudnoće. Dok on govori da ona to dijete ne smije roditi, ona plače i boji se. Nikola je u strahu, a Cvita dotad Rajki priča da nikad nisu bili sretniji.

Baba Ljuba opominje Zoru. Domazet ostvaruje veliku želju generala Badurine.

Foto: rtl

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

