Što će biti u vašim omiljenim sapunicama u četvrtak? Paula i Tomo pokušaju spasiti svoj brak

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Što će biti u vašim omiljenim sapunicama u četvrtak? Paula i Tomo pokušaju spasiti svoj brak
Foto: Maja Bota Strbe za RTL

Doznajte što vas očekuje ovog četvrtka 23. listopada u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Sjene prošlosti', 'La promesa', Hitna: Chicago', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...

Sjene prošlosti

RTL 20:15

Paula i Tomo pokušavaju izgladiti probleme i spasiti brak, no sve ovisi o rezultatima testa očinstva. Blanka i Miro shvaćaju da moraju poduzeti korake nakon što ih je Karlo izdao - konačno će realizirati staru zamisao o bijegu iz zemlje. Rimac i Darija provode DNK analizu pronađenog lančića kako bi mogli uhititi počinitelje. Kad dobiju rezultat, kreću u akciju.

Foto: rtl

La Promesa 

HRT1 13:20

Jana kaže Leocadiji da je ona Doloresina kći. María Fernández uđe u tajnu sobu. Lorenzo se vrati, a Curro ga napadne da potajno dogovara brak za njega.

Hitna: Chicago

RTL2  18:20

Sin dr. Archera, Sean dobije posao u bolnici po preporuci doktorice Asher. Snimateljska ekipa posjećuje bolnicu kako bi snimila dokumentarac.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Unine najgore slutnje se obistine - puca joj vodenjak usred prisnog razgovora s Lorenom pred vjenčanje. Petra pronalazi Crnog, koji potajice prati vjenčanje, a Lorena ih ugleda i pomisli da su joj cijelo vrijeme radili iza leđa.

Kumovi

NOVA TV 20:20

Akrapi su uznemireni zbog Zovkove prijetnje Martinu. Zvoni je dosta da Anđela glumi glavu kuće i lupi šakom o stol. Martin dolazi na imanje posavjetovati se sa Šimom i shvate da je on nehotice omogućio Ivki da nastavi kockati od kuće.

Foto: YouTube screenshot

Cacau

HRT1 12:30

Majoris zatekne Rosu u suzama. Ona joj oda da joj je Sal prijetila otkazom. Sal dolazi sa Susanom i optuži Simone da je potkupila Marlene kako bi čuvala njezinu tajnu.

