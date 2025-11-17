Što će biti u vašim omiljenim sapunicama u ponedjeljak?

Divlje pčele

RTL 20:15

Nikola uvjerava Cvitu da ne pristane na dogovoreni brak, ne znajući što se njemu sprema. Ne zna kako postupiti. Hoće li slijediti srce ili razum? Teodora je shrvana kad dozna vijest o neuspjeloj trudnoći.

Foto: Tom Dubravec

La Promesa

HRT1 13:20

Curro se vrati na La Promesu, ali kao lakaj. Leocadia napadne Alonsa da se nije tako dogovorio s dvorom, dečko je trebao otići.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Tim istražuje smrt studenta koji je planirao postaviti eksploziv u svojoj školi. Pronalaze njegova partnera i otkriju da je dječake zlostavljao njihov trener plivanja te da su mu se željeli osvetiti.

Cacau

HRT1 12:30

Tiago i Jaime odluče izvući Martima iz Laláine kuće. Regina i Valdemar potvrde da je Mário živ. Sal i dalje razotkriva Ruija, koji neuspješno pokušava zamoliti Susanu da mu oprosti.