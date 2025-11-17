Obavijesti

DNEVNI PREGLED

Što će biti u vašim omiljenim sapunicama u ponedjeljak?

Što će biti u vašim omiljenim sapunicama u ponedjeljak?
Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka 17. studenog u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima

Divlje pčele

RTL 20:15

Nikola uvjerava Cvitu da ne pristane na dogovoreni brak, ne znajući što se njemu sprema. Ne zna kako postupiti. Hoće li slijediti srce ili razum? Teodora je shrvana kad dozna vijest o neuspjeloj trudnoći.

Sinj, 16.09.2025 - Snimanje serije Divlje pcele u produkciji RTL-a
La Promesa 

HRT1 13:20

Curro se vrati na La Promesu, ali kao lakaj. Leocadia napadne Alonsa da se nije tako dogovorio s dvorom, dečko je trebao otići.

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Tim istražuje smrt studenta koji je planirao postaviti eksploziv u svojoj školi. Pronalaze njegova partnera i otkriju da je dječake zlostavljao njihov trener plivanja te da su mu se željeli osvetiti.

Cacau

HRT1 12:30

Tiago i Jaime odluče izvući Martima iz Laláine kuće. Regina i Valdemar potvrde da je Mário živ. Sal i dalje razotkriva Ruija, koji neuspješno pokušava zamoliti Susanu da mu oprosti.

