Što će biti u vašim omiljenim serijama i sapunicama u petak?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Foto: IGOR_DUGANDZIC

Doznajte što vas očekuje ovog petka 24. listopada u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'La promesa', Hitna: Chicago', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...

La Promesa 

HRT1 13:20

Cruz odbaci Janine optužbe i okrivi Leocadiju da je režirala smrt njezine majke. Adriano spriječi grofa De Monteverde da izbaci Maríju Fernández i Samuela s imanja.

Foto: HRT

Hitna: Chicago

RTL2  18:20

Dr. Archer se u bolnici suočava s dr. Asher jer je njegovu sinu rekla dijagnozu bez njegova pristanka. Odbor pokušava doći do potpore većine kako bi spriječio Jacka da pretvori bolnicu u profitnu instituciju.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Petra sama ne nalazi put do kćerina srca i oprosta, a Sanja joj odluči pomoći te preuzima kontrolu nad kućom u kojoj su se svi okupili nakon vjenčanja. Jakov u napetosti čeka informaciju je li on otac Unine curice ili je to ipak Miro. Ivana i Veljko se brinu za Jakova i Lorenu dok Joco slavi rođenje unuke.

Foto: NOVA TV

Kumovi

NOVA TV 20:20

Dan je sprovoda i za Bosnu kreću Lara, Tomi, Luce i Janko u jednom autu, u drugom Vesna i Aljoša s Mirjanom. Martin se u zadnji trenutak odluči ići i poveze ga Braco.

Cacau

HRT1 12:30

Guto, Lola i Valdemar slave Reginin oporavak. Ona bi htjela nazvati dijete Justino. Tiago se šokira kad otkrije Júlijinu vezu s Davidom. Susana kaže Sal da je svjedočila trenutku kad je Simone potkupila Soraiju kako bi ubila Justina.

