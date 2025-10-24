Doznajte što vas očekuje ovog petka 24. listopada u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'La promesa', Hitna: Chicago', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...
Što će biti u vašim omiljenim serijama i sapunicama u petak?
La Promesa
HRT1 13:20
Cruz odbaci Janine optužbe i okrivi Leocadiju da je režirala smrt njezine majke. Adriano spriječi grofa De Monteverde da izbaci Maríju Fernández i Samuela s imanja.
Hitna: Chicago
RTL2 18:20
Dr. Archer se u bolnici suočava s dr. Asher jer je njegovu sinu rekla dijagnozu bez njegova pristanka. Odbor pokušava doći do potpore većine kako bi spriječio Jacka da pretvori bolnicu u profitnu instituciju.
U dobru i zlu
NOVA TV 21:20
Petra sama ne nalazi put do kćerina srca i oprosta, a Sanja joj odluči pomoći te preuzima kontrolu nad kućom u kojoj su se svi okupili nakon vjenčanja. Jakov u napetosti čeka informaciju je li on otac Unine curice ili je to ipak Miro. Ivana i Veljko se brinu za Jakova i Lorenu dok Joco slavi rođenje unuke.
Kumovi
NOVA TV 20:20
Dan je sprovoda i za Bosnu kreću Lara, Tomi, Luce i Janko u jednom autu, u drugom Vesna i Aljoša s Mirjanom. Martin se u zadnji trenutak odluči ići i poveze ga Braco.
Cacau
HRT1 12:30
Guto, Lola i Valdemar slave Reginin oporavak. Ona bi htjela nazvati dijete Justino. Tiago se šokira kad otkrije Júlijinu vezu s Davidom. Susana kaže Sal da je svjedočila trenutku kad je Simone potkupila Soraiju kako bi ubila Justina.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+