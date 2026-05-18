Što će biti večeras u Kumovima? Luce ne odustaje od istine...

Mještani su dobili pozive za svjedočenje u bitci Martina i Matije za skrbništvo nad Cvitom. Mirjana i Braco su u duplom problemu jer su pozive dobili od obje strane. Mirjanu grize savjest i sve više vuče da svjedoči u korist Matije, no istovremeno se boji da bi Martin svoj bijes mogao iskaliti na gostionici.

Anđela pokušava pridobiti Janka da stane na Martinovu stranu, a Milica ne skriva bijes prema Marku zbog njegova pomirenja s Martinom, te on utjehu i savjet traži kod Mirjane.

S druge strane, Matija je razočarana jer ima osjećaj da nitko neće stati uz nju i svjedočiti u njezinu korist.

Dok se selo bavi nadolazećim suđenjem, Luce vodi svoju bitku. DORH nije pronašao nikakve nepravilnosti povezane s Digresivom, no ona ne odustaje od potrage za istinom. Uz Goranovu pomoć nastavlja pokušavati razotkriti što se zapravo krije u pozadini cijelog slučaja.