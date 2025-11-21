Što će se događati u omiljenim serijama u petak? Katarina i Jakov prepuštaju se emocijama

Divlje pčele

RTL 20:15

Ante se sastaje s Domazetom kako bi ga natjerao da napusti selo, no Domazet ima drukčije namjere. Jakov i Katarina se prepuštaju emocijama, iako znaju da ne mogu biti zajedno. Plan industrijalizacije podijelio je selo.

Foto: RTL

La Promesa

HRT1 13:20

Ángela se ne želi odreći Curra i moli ga da se nađu još jedanput. María Fernández ostaje u svojoj sobi i njezine kolegice strahuju da će zbog toga imati velike probleme s Petrom.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Burgess uhićuje sveučilišnog profesora, koji je želio prokrijumčariti deset kilograma heroina u Kanadu. Platt pomaže Romanu da postane časnik za terensku obuku, a Mouse namješta Halsteadu posao zaštitara u klinici za medicinsku marihuanu.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Divna ne može vjerovati da je Ante sredio Ivani poziciju ravnateljice. Divna kaže Veljku, kojeg to jednako naljuti kao i nju. Zrinka čeka Crnog ispred birtije, a on je svjestan njezine igre. Joco pokušava uspostaviti sporazum s Petrom jer je Una zaprijetila da će otići iz kuće ako se nastave svađati. Ante traži Ivanu na poslu i kod kuće. Divna i Veljko napadaju Antu, koji se počne osjećati sve lošije.

Foto: Jeffrey Jemric

Kumovi

NOVA TV 20:20

Jadranka i Pere su se vratile iz Bosne. Vinko je angažirao Laru da očisti kuću, no Jadranka nije oduševljena kako je vođeno kućanstvo dok je nije bilo. Martin, Stanislav, Drago Golemac i Zovko idu na sud dati svoje izjave. Sve su oprečne i očito je da sud pogoduje jednome od njih.

Foto: IGOR_DUGANDZIC

Cacau

HRT1 12:30

Povrijeđena Cacau kaže Sal da nije dovoljna isprika. Marlene se zadovoljno smije kad Rui kaže da je kuća već njegova i kada zaprosi Susanu. Marco se šokira kad ga Regina i Valdemar pritisnu da se odrekne očinstva nad Marquinhom.

Foto: promo