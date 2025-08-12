Obavijesti

Što će u utorak biti u omiljenim serijama i sapunicama? Niyazi traži novac za obavljeni posao

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Što će u utorak biti u omiljenim serijama i sapunicama? Niyazi traži novac za obavljeni posao
Foto: RTL

Doznajte što vas očekuje u utorak 12. kolovoza u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Obiteljske tajne', 'La promesa', 'Hitna: Chicago', 'Leyla', 'Daleki grad', 'Cacau'...

OBITELJSKE TAJNE

RTL 22:15

Niyazi traži novac za obavljeni posao, dok sve nedaleko promatra Merdan. Çınar optužuje Serdara da će se zbog njega naći u velikim problemima. Ilgaz je uvjeren da Göksu nije kriva. Uskoro Ilgaz, Pars i Eren pronalaze dokaz koji osuđuje Niyazija. Osman moli Zümrüt da pobjegne s njim. Ilgaz i Ceylin prate Niyazija dok bježi.

LA PROMESA

HRT 1 13:20

Manuel hrli u Villalquino kako bi provjerio je li žena u bolnici Jana. Dok je Cruz uvjerena da je to ona, posluga tuguje zbog onog što joj se moglo dogoditi.

HITNA: CHICAGO

RTL2 18:25

Dr. Choi se pokušava nositi sa svojim PTSP-jem dok liječi veterana s neobičnim srčanim problemom. Doktorica Manning liječi dijete za koje je isprva mislila da ga je zlostavljao otac.

DALEKI GRAD

NOVA TV 20:20

Nare i Şahin nastavljaju zajednički put ka razvodu. U pokušaju da Nare pobjegne od svih, dolaze do samog praga obitelji Albora. Demir ne odustaje od osvete i koristi Zerrin kako bi isprovocirao Kayu. Kada sve prijeđe granicu, Zerrin, ispunjena gnjevom, bode Demira nožem. Njezin čin želi kazniti Nadim, ali hoće li mu Demir to dopustiti?

LEYLA

NOVA TV 21:25

Nur, potresena i sve više gurnuta uza zid, odbija biti žrtva. Znajući da bi objava kompromitirajućih snimki značila njezin slom, odlučuje se na očajnički potez. Neočekivano, obraća se Güzide - nekadašnjoj suparnici - i stavlja na stol ponudu koja nadilazi njihove razlike.

CACAU

HRT1 12:25

Marco manipulira Tomanéom, ali ne nalazi ništa konkretno da bi uhvatio Cony. Simone je nemirna nakon otkrića da Marco zna za njezinu prošlost s Cony.

