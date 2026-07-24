Što će večeras biti u 'Dalekom gradu' na Novoj TV? Ayla donosi odluku koja Cihanu slama srce

Nakon novih Boranovih prijetnji, Alya shvaća da više ne može živjeti u neizvjesnosti. U želji da zaštiti Deniza od novih trauma, donosi tešku odluku - napustiti konak i započeti samostalan život s sinom, unatoč Cihanovu protivljenju. Dok Cihan pokušava pronaći rješenje koje će ih zadržati na okupu, Alya je uvjerena da je udaljavanje od njega jedini način da sačuva skrbništvo nad Denizom.

Istodobno, Cihan ne odustaje od borbe protiv Borana. Uvjeren da ključ cijelog slučaja leži u iskazu vozača kamiona i Vurgunovoj prošlosti, pokreće novu istragu koja ga vodi prema dosad nepoznatim tragovima. U isto vrijeme Šahin ulazi u otvoreni sukob s Ecmelom i zahtijeva da Boran odgovara za svoje zločine, dok napetosti među obiteljima prijete novom eskalacijom.

Foto: NOVA TV

Dok se Alya priprema za novi početak, Sadakat otkriva pravi razlog Boranove mržnje prema Cihanu. Istina o ljubomori, ljubavi i dugogodišnjim zamjeranjima baca novo svjetlo na njihove odnose i otkriva zašto je Boran spreman učiniti sve kako bi Cihanu oduzeo ono što najviše voli. Novu epizodu serije 'Daleki grad' gledajte večeras od 20:15 na Novoj TV!