Što će večeras biti u Kumovima?

Dok jedni slave nove početke, drugi skrivaju istinu, a treći se bore sami sa sobom. U Zaglavama se Mirjana sprema za otvorenje gostionice nakon što joj je Stanislav platio kaznu. No, on svoji plemeniti čin krije pred Spomenkom. Veliki trošak na računu ipak pravda iznenađenjem!

Cvita počinje shvaćati što se događa u njezinoj obitelji, pa Jadranka skreće pozornost Matiji da bi trebala razgovarati sa Cvitom. U međuvremenu, Luce pokušava urazumiti Martina i potaknuti ga da očvrsne. Čini se da Martin ipak jedino može razgovarati s umjetnom inteligencijom.

Braco je na prvom ročištu s Hrvojkom kod sutkinje Galeb, ali stvari ne idu u dobrom smjeru. Vinko je na rubu od posla kod Šarana i sve više tone.