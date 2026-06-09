Što će večeras biti u seriji Daleki grad? Boran ne želi odustati...

Cihan odlučuje Alyu i Deniza preseliti iz konaka na imanje kako bi ih zaštitio od sve većih napetosti koje izaziva Boran. Dok se Alya i Cihan u novom okruženju još više zbližavaju i otvaraju jedno drugome o zajedničkoj budućnosti, Deniz s oduševljenjem prihvaća život na imanju.

Istodobno Boran ne može prihvatiti njihovu bliskost te pokreće novu pravnu bitku kako bi poništio Alyin i Cihanov brak. Uvjeren da još uvijek ima mjesto u Alyinu životu, spreman je učiniti sve kako bi je ponovno pridobio.

Foto: Nova TV

S druge strane, Kaya i Zerrin pokušavaju pronaći mir daleko od Demira, no on ne odustaje od potrage za njima i naređuje svojim ljudima da pronađu svaki trag koji bi ih mogao odvesti do Zerrin. Dok Nare i Şahin s nestrpljenjem iščekuju vijesti koje bi mogle promijeniti njihovu budućnost, Ipek se sve teže nosi s prizorom Kayine i Zerrinine sreće, a osjećaji koje pokušava potisnuti prijete da prerastu u novu opasnost.

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