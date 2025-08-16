Što ćemo bindžati i strimati ove jeseni: Neke priče će konačno dobiti kraj, a neke će tek početi

Jesen možda donosi kraće dane i post-ljetni blues, no streaming servisi tek kreću u TV utrku da ponude što više naslova za bindžanje uz dekicu i kokice. Zato zabilježite ove naslove na svoju “watch” listu jer bit će svega. Neke priče će se završiti, neke tek početi.

No krenimo redom. “Zagrijmo” se malo pa ponovimo gradivo. Prvi dio 2025. bio je i više nego plodan. “Adolescencija”, “The White Lotus”, “Severance”, “The Handmaid’s Tale”, “MobLand”, “Dept Q”, “The Stolen Girl”, “The Glass Dome”, “The Eternaut”..., moramo se zaustaviti jer bi nabrajanje trajalo unedogled, gledaju se u dahu.

Nekoliko njih pobralo je masu nominacija za Emmy, zato dajte im priliku, nećete požaliti. Serija koja se definitivno iščekuje u drugoj polovici godine je posljednja, peta sezona Netflixove serije “Stranger Things”. Izlazi u tri dijela, prvi 26. studenog, drugi 25. prosinca, a veliko finale je 31. prosinca.

U posljednjoj sezoni, koja se naziva i “finalom epskog okršaja s Vecnom”, vraća se gotovo cijela originalna glumačka postava, uključujući Winonu Ryder, Millie Bobby Brown i Davida Harboura. Jedna od obećavajućih serija je i Netflixova “Black Rabbit” s Jasonom Batemanom i Judeom Lawom u glavnim ulogama. Tu je i animirana horor-komedija za odrasle, “Haunted Hotel”, koja će biti dostupna na Netflixu od 19. rujna, a drugi dio druge sezone “Wednesday” je 3. rujna.

Serija “It: Welcome to Derry” je najavljena kao nova TV adaptacija poznate horor-priče iz svijeta Stephena Kinga, bazirana na njegovu romanu “It”. Stiže u listopadu na Max, kao i “A Knight of the Seven Kingdoms” krajem godine. Disney+, Hulu, FX standardno su u ZF tonu. “Alien: Earth” imat će premijeru 12. kolovoza, a nastavit će se na jesen.

Stižu još i “Chad Powers” 30. rujna, a “Wonder Man” u prosincu. Apple TV+ također ima svoju uzdanicu, “Slow Horses” dogurao je do pete sezone, a “NCIS: Tony & Ziva” premijerno će biti prikazan na Paramount+ 4. rujna. I Peacock je spreman za jesen - “The Paper” i “Crystal Lake” obećavaju. U jesen, datum još nije potvrđen, ljubitelje ZF žanra razveselit će “Blade Runner 2099” na Amazon Prime Video. Serija je smještena 50 godina nakon događanja iz filma “Blade Runner 2049”.

Psihološki triler "Black Rabbit". Život i posao Jakea Friedkena (Jude Law), uspješnog vlasnika restorana, neočekivano poremeti njegov brat Vince (Jason Bateman). Premijera na Netflixu 18. rujna.

Peta sezona serije “Slow Horses” premijerno će biti emitirana na Apple TV+ 24. rujna, glavna postava je ista, predvođena Garyjem Oldmanom, a najavljene su i šesta i sedma sezona.

Smještena u istom fikcionalnom svemiru kao i “U uredu”, serija “Novine” (“The Paper”) prati ekipu dokumentarne serije koja je snimala radnike Dunder Mifflina. Stiže na Peacock u rujnu.

"Crystal Lake". Prequel kultne horor-franšize “Friday the 13th” istražuje početke Jasona Voorheesa i njegovu majku Pamelu. Serija će biti dostupna na Peacock, vjerojatno na jesen, iako datum još nije poznat.

Michael Weatherly i Cote de Pablo se vraćaju. “Tony & Ziva” spin-off je popularne krimi serije “NCIS” koju voli i hrvatska publika. Premijera je 4. rujna na Paramountu.

"Knight of the seven kingdoms" prednastavak je “Igre prijestolja”. Prati avanture viteza Duncana Visokog (Peter Claffey) i njegova štitonoše Egga (Dexter Sol Ansell), koji kasnije postaje kralj Aegon V. Targaryen. Krajem godine na Maxu.