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Što gledati na Disney+? Ovo je top 10 filmova na toj platformi

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Što gledati na Disney+? Ovo je top 10 filmova na toj platformi
Foto: IMDB
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Otkrijte koji su filmovi najpopularniji na Disney+ u Hrvatskoj ovog tjedna. Mandalorian i Grogu ponovno su na vrhu, a donosimo i iznenađenja među novim naslovima!

Admiral

Disney+ nastavlja mamiti gledatelje u Hrvatskoj svojom bogatom ponudom filmova i serija. Ovaj tjedan donosi pravu eksploziju znanstvene fantastike, animacije, trilera i dokumentaraca! Pogledajte što se najviše gleda i pronađite inspiraciju za svoj sljedeći binge!

Top 10 filmova na Disney+ u Hrvatskoj:

1. The Mandalorian and Grogu (2026., Znanstvena fantastika, SAD)

Legendarnom Mandalorijancu Din Djarinu i njegovom štićeniku Groguu povjeren je zadatak očuvanja novog poretka nakon pada Carstva. Dok se Nova Republika bori za mir, naši junaci suočavaju se s novim prijetnjama u galaksiji. Film obiluje akcijom, napetim scenama i emotivnim trenucima koji će zadovoljiti sve ljubitelje Star Wars franšize.

2. The Devil Wears Prada 2 (2026., Romansa, SAD)

Miranda Priestly, ikonska urednica, suočava se s izazovima propadanja tradicionalnog izdavaštva. Sukob s bivšom asistenticom Emily Charlton, sada moćnom izvršnom direktoricom luksuzne grupacije, donosi napetu borbu za opstanak u modernom svijetu mode i medija. Savršeno za ljubitelje drame i mode!

3. Practical Magic (1998., Fantazija, SAD)

Sestre Sally i Gillian Owens, potomkinje vještičje loze, suočavaju se s mračnim silama kada pokušavaju oživjeti Gillianinog nasilnog dečka. Upleteni u magiju i policijsku istragu, moraju spasiti svoju obitelj od opasnog duha. Film nudi dozu misterije, romantike i humora.

4. Ice Age: Dawn of the Dinosaurs (2009., Animacija, SAD)

Treći nastavak popularnog animiranog serijala donosi susret s dinosaurima! Manny, Sid i Diego suočavaju se s novim izazovima i neobičnim susjedima, a avantura je prepuna smijeha i uzbuđenja za cijelu obitelj.

5. Psycho Killer (2026., Triler, Francuska)

Nakon brutalnog ubojstva supruga, policajka iz Kansasa kreće u lov na sadističkog serijskog ubojicu. Istraga otkriva dubinu njegove izopačenosti i mračnu agendu, u filmu koji podiže napetost do maksimuma.

6. Avatar: Fire and Ash (2025., Znanstvena fantastika, SAD)

Jake Sully i Neytiri suočavaju se s novom prijetnjom na Pandori – ratobornim plemenom Ash People, predvođenim nemilosrdnom Varang. Obiteljska borba za opstanak i budućnost Pandore vodi nas kroz spektakularne vizualne efekte i snažnu priču.

7. Ice Age: Continental Drift (2012., Animacija, SAD)

Manny, Diego i Sid kreću na novu pustolovinu nakon što se kontinent raspadne. Putuju na santi leda, susreću morske životinje i bore se protiv gusara, u još jednoj urnebesnoj obiteljskoj avanturi.

8. Avengers: Infinity War (2018., Superjunaci, SAD)

Avengeri i njihovi saveznici bore se protiv Thanosa, čija je misija prikupiti svih šest Kamenova beskonačnosti i zavladati svemirom. Spektakularna akcija, napetost i sudbina cijelog svemira na kocki – Marvelov klasik koji ne propuštate!

9. Avengers: Endgame (2019., Superjunaci, SAD)

Nakon razarajućih događaja iz prethodnog nastavka, preživjeli Avengeri okupljaju snage kako bi poništili Thanosove postupke i vratili ravnotežu u svemir. Emotivni vrhunac Marvelove sage, prepun akcije i iznenađenja.

10. Hoppers (2026., Animacija, SAD)

Mabel, zaljubljenica u životinje, koristi inovativnu tehnologiju za prebacivanje ljudske svijesti u robotske životinje kako bi komunicirala s dabrovima i otkriva misterije životinjskog svijeta kakve nije mogla ni zamisliti.

*uz korištenje AI-ja
 
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