Što gledati na HRT-u? Vraća se Walker - teksaški rendžer, stiže i kultna serija Slučajni partneri

Hrvatska radiotelevizija (HRT) i ove je jeseni za svoje gledatelje pripremila brojne atraktivne strane igrane i dokumentarne sadržaje koji će se naći u programu tijekom nove sheme.

Strane igrane serije

​Među stranim igranim serijama od ove jeseni na malim ekranima nakon dugo vremena naći će se kultna serija „Slučajni partneri“ s Bruceom Willisom i Cybill Shepherd u glavnim ulogama. Serija je kombinacija humoristične, kriminalističke i romantične serije koja prati poslovni i privatni odnos dvoje potpuno različitih privatnih detektiva u Los Angelesu. Stekla je kultni status jer je uspješno spojila rješavanje misterija s napetom ljubavnom dinamikom između glavnih likova. Namijenjena je svima onima koji su je voljeli 90-ih, ali i mlađim generacijama koje će je gledati po prvi put. Očekivani termin emitiranja je 15. prosinca na HTV2.

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​Također, vraća se i „Walker – teksaški rendžer“, još jedna kultna akcijska i kriminalistička serija iz 1990-ih u kojoj glavnu ulogu tumači legendarni i neponovljivi Chuck Norris.

​Od ponedjeljka 28. rujna na HTV2 od 14.30 vraća se „Vera“. U seriji snimljenoj prema romanima slavne Ann Cleeves Brenda Blethyn glumi višu inspektoricu Veru Stanhope. U četiri epizode prve sezone Vera i njezini suradnici suočeni su s nizom izazova i rješavaju zamršene slučajeve. Serija kombinira prelijepo snimljene krajolike i napetu atmosferu, a u svakoj intrigantnoj priči pratimo i Verinu unutarnju borbu u kojoj otkriva skrivene istine o svojoj prošlosti koje prijete da joj zauvijek promijene život.

​Od 30. rujna na Prvom (HTV1) od 21.05 počinje nova britanska serija „Bogatašica“ (Women of Substance) u trajanju od osam epizoda. Serija prati epsku sagu koja se proteže kroz šest desetljeća i prikazuje nevjerojatan uspon Emme Harte od siromašne sluškinje u Yorkshireu početkom 1900-ih do moćne poslovne mogulice u New Yorku 1970-ih. Serija donosi savršen spoj raskošne povijesne drame, napete obiteljske intrige i bezvremenske priče o ženskoj snazi.

​Odmah nakon „Bogatašice“, 25. studenoga slijedi još jedna izvrsna nova serija, „Skrivene namjere“, od 21.10 na HTV1. Serija je napeti britanski psihološki triler iz 2025. godine u produkciji BBC-ja. Radnja prati Riju (glumi je Gabrielle Creevy), mladu djevojku iz radničke klase koja jedva spaja kraj s krajem i prihvaća posao čistačice na velikom, glamuroznom imanju u Walesu.

Svi ljubitelji HRT-ova ciklusa Krimi petka doći će na svoje jer slijede nove serije i novi nastavci popularnih serija na HTV2 u poznatom terminu petkom navečer.

​Od petka 16. listopada u 21.50 počinje hvaljena britanska serija „Ellis“. Glavnu ulogu tumači trostruka dobitnica nagrade Olivier, Sharon D. Clarke, koja utjelovljuje višu inspektoricu (DCI) Ellis – pronicljivu i nepokolebljivu detektivku koja se u svakoj epizodi suočava s novim, zapletenim slučajevima u različitim gradovima sjeverne Engleske. Zadatak Ellis i njezina partnera jest preuzeti teške i neuspješne istrage zapale u slijepu ulicu.

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​Od 23. listopada od 20.15 slijedi druga sezona serije „Istražiteljice iz Marlowa“. Druga sezona donosi šest novih epizoda koje su podijeljene u tri zasebna slučaja.

​U sklopu Krimi petka od 6. studenoga gledat ćemo i novu, šestu sezonu serije „Roy Grace“, koja donosi nove napete slučajeve za detektiva Roya Gracea (John Simm) i njegovog partnera Glenna Bransona (Richie Campbell) u Brightonu.

​Od 4. prosinca slijedi 6. sezona serije „Nezaboravljeni“, koja donosi jedan od najmračnijih i najjezivijih slučajeva do sada, dok istovremeno duboko secira političke i društvene podjele u modernom britanskom društvu.

​Subotom na HTV1 u novoj shemi gledat ćemo nove sezone serija „Zovite babicu“, „U zelenim dolinama“ i „Raj u ulici Tollgate“.

​Tako od 10. listopada počinje treća sezona serije „Zovite babicu“. Treća sezona ove popularne dramske serije smještena je u 1959. godinu i donosi velike promjene, kako u privatnim životima primalja i časnih sestara, tako i u samom njihovom radnom okruženju.

​U prosincu stiže nova, sedma sezona serije „U zelenim dolinama“, koja donosi nove tople priče, promjene i svakodnevne izazove u idiličnom Yorkshire Dalesu nakon završetka Drugoga svjetskog rata.

​Druga sezona serije „Raj u ulici Tollgate“ stiže u siječnju. Druga sezona ove britanske kostimirane drame započinje godinu dana nakon događaja iz prve sezone, kada je John Moray javno priznao ljubav Denise Lovett i zbog toga izgubio svoju voljenu robnu kuću.

Strani dokumentarni sadržaji

​S početkom nove sheme slijede i brojni dokumentarni filmovi i serije, pa je od utorka 29. rujna na HTV1 u 23.40 na rasporedu dokumentarna serija „Priča o Zelenskom: Komičar i diktator“. Ova trodijelna biografska serija donosi dubinski portret čovjeka koji je prešao put od popularnog televizijskog komičara i glumca (koji je u seriji glumio predsjednika) do stvarnog vođe nacije u najtežim trenucima moderne ukrajinske povijesti.

​„Argentina prema Mileiju“, dokumentarni film koji je na rasporedu 7. listopada, donosi dubinski uvid u radikalne društvene i ekonomske promjene u Argentini pod vodstvom kontroverznog predsjednika Javiera Mileija. Sebe opisuje kao „anarho-kapitalista“, a ukinuo je brojna ministarstva i pokrenuo šok-terapiju za gospodarstvo. Kroz razgovore s građanima, analitičarima i političarima, film istražuje jesu li njegove oštre mjere jedini spas za zemlju uništenu desetljećima visoke inflacije ili uvod u još dublju socijalnu krizu.

​Dokumentarac „Upoznajmo rimske careve s Mary Beard“ na programu je 14. listopada. Svjetski poznata klasična povjesničarka Mary Beard vodi nas iza kulisa carske moći u starom Rimu. Daleko od uobičajenih mitova o neprekidnim ratovima i raskošnim gozbama, ova emisija istražuje svakodnevicu rimskih vladara. Saznat ćemo gdje su točno carevi spavali, kako su izgledali njihovi radni stolovi, s kakvim su se pritiscima suočavali te tko su bili ljudi iz sjene koji su zapravo upravljali golemim carstvom.

​Još jedan sjajan naslov, „Skriveni vulkan – Erupcija iz morskih dubina“, na rasporedu je 21. listopada. Kada je početkom 2022. godine eruptirao podvodni vulkan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, svijet je svjedočio jednoj od najsnažnijih eksplozija ikada zabilježenih modernim instrumentima. Ovaj dokumentarac koristi najnovije podvodne snimke, satelitske podatke i napredne 3D računalne simulacije kako bi rekonstruirao taj kataklizmički događaj iz morskih dubina koji je pokrenuo globalni tsunami i izbacio golemu količinu vodene pare u stratosferu.

​Film „Franco: Odbačeno sjećanje Španjolske“ na programu je 28. listopada. Pola stoljeća nakon smrti diktatora Francisca Franca, Španjolska se i dalje bori s dubokim političkim i društvenim podjelama koje je ostavio njegov režim. Film istražuje kako se suvremeno španjolsko društvo suočava s mračnom prošlošću, od ekshumacija masovnih grobnica iz građanskog rata do uklanjanja frankističkih simbola s ulica. Kroz svjedočanstva obitelji žrtava i povjesničara analizira se bolan proces traženja povijesne pravde.

​„Carstvo Inka: Nova povijest“, vrhunski dokumentarni film, na rasporedu je 4. studenoga. Rađen u koprodukciji ugledne mreže Arte, donosi posve novu perspektivu na uspon i pad moćnog Carstva Inka. Zahvaljujući najnovijim arheološkim otkrićima i laserskoj tehnologiji LiDAR, znanstvenici razotkrivaju nevjerojatne inženjerske pothvate u surovim Andama. Film ruši stare kolonijalne mitove i pokazuje kako su napredni sustavi navodnjavanja, cesta i društvene organizacije funkcionirali prije dolaska španjolskih osvajača.

​„Ratni kabinet“ napeta je dvodijelna politička kronika iz produkcije PBS-a koja nas vodi iza zatvorenih vrata najviših državnih ureda tijekom ključnih globalnih kriza. Detaljno rekonstruira dramatične rasprave, obavještajne podatke i tajne pregovore koji su oblikovali vojnu strategiju velesila. Gledatelji dobivaju rijedak uvid u psihologiju donošenja odluka u trenucima kada sekunda nepažnje može pokrenuti globalni sukob.

​Istraživački dokumentarac „Točka bez povratka: Divljanje bandi u Švedskoj“ na rasporedu je 25. studenoga. Švedska, koja je desetljećima bila sinonim za sigurnost i uzorno socijalno društvo, danas se suočava s nezapamćenim valom nasilja uličnih bandi. Ovaj istraživački dokumentarac prodire duboko u predgrađa švedskih gradova pogođena bombaškim napadima i obračunima vatrenim oružjem.

​„Kako profitirati od komunizma prema vijetnamskom modelu“ dokumentarni je film koji je na rasporedu 2. prosinca. Vijetnam je postao jedna od najbrže rastućih ekonomija svijeta primjenjujući jedinstven model: strogu jednopartijsku komunističku kontrolu u kombinaciji s agresivnim kapitalističkim tržištem. Ovaj film analizira kako je zemlja privukla najveće svjetske tehnološke gigante i postala globalno središte proizvodnje, dok istovremeno zadržava čvrst politički režim koji ne dopušta pluralizam i slobodu.

​„Katastrofa podmornice Titan“, dokumentarni film koji dolazi 9. prosinca, donosi detaljnu istragu o tragičnoj imploziji eksperimentalne minipodmornice Titan, u kojoj je u lipnju 2023. poginulo petero putnika na putu prema olupini Titanica. Uz pomoć stručnjaka za oceanski inženjering, audiosnimki s mjesta potrage i animacija, film analizira kobne propuste u dizajnu od karbonskih vlakana, ignoriranje sigurnosnih upozorenja unutar tvrtke OceanGate te tehničke detalje same katastrofe.

​Dokumentarac „Operacija Afrika: Lov na sirovine budućnosti“ na rasporedu je 16. prosinca. Zelena tranzicija i digitalna revolucija ovise o kritičnim sirovinama poput litija, kobalta i rijetkih zemnih metala, a njihova najveća nalazišta kriju se u Africi. Film istražuje žestoku geopolitičku bitku između Zapada i Kine za kontrolu nad afričkim rudnicima.

​Atraktivni strani igrani filmovi

​S prvim danom nove sheme 28. rujna na Drugom programu (HTV2) u 21.50 na rasporedu je „BlackBerry: Uspon i pad prvog pametnog telefona“. Ova biografska dramedija donosi fascinantnu i nevjerojatnu istinitu priču o meteorskom usponu i katastrofalnom padu prvog pametnog telefona na svijetu.

​U utorak 29. rujna u 21.00 slijedi „Američka fikcija“. Satirična humorna drama, nagrađena Oscarom za najbolji prilagođeni scenarij, prati Theloniousa „Monka“ Ellisona, frustriranog profesora književnosti i pisca. Monkovim ozbiljnim romanima prodaja ide loše, dok izdavačka industrija istovremeno slavi i masovno profitira na površnim knjigama o crnačkoj kulturi.

​U srijedu 30. rujna u 21.00 gledamo dramu „Životna obmana“. Smještena u teksture Teksasa 1970-ih godina, ova lirska i atmosferska kriminalistička drama prati Boba Muldoona i Ruth Guthrie, strastveni mladi par s ruba zakona. Nakon što njihova pljačka završi krvavim obračunom s policijom, trudna Ruth rani lokalnog policajca, no Bob odlučuje preuzeti svu krivnju.

​U listopadu slijedi niz vrhunskih filmova među kojima su „Misery“ u petak 2. listopada na HTV1 u 23.00. Poznati pisac Paul Sheldon doživi tešku prometnu nesreću u snježnoj oluji, a spašava ga Annie Wilkes, njegova „obožavateljica broj jedan“. Boravak u njezinoj kući pretvara se u živu noćnu moru.

​„Armagedon“ je na rasporedu u petak 2. listopada na HTV1 u 20.15. Kada se golemi asteroid opasno približi Zemlji, NASA angažira ekipu ekscentričnih stručnjaka za bušenje nafte na čelu s Harryjem Stamperom. Njihov je zadatak sletjeti na asteroid, izbušiti rupu i detonirati nuklearnu bombu kako bi spasili čovječanstvo.

Foto: HRT

​„Licorice Pizza“ slijedi u subotu 3. listopada na HTV1 u 22.20. Smještena u sedamdesete godine prošlog stoljeća u dolini San Fernando, drama prati odrastanje, prve poduzetničke korake i komplicirani, emotivni odnos između snalažljivog tinejdžera Garyja i nekoliko godina starije Alane.

​„Čovjek zvan hrabrost“ na rasporedu je u petak 16. listopada na HTV1 u 20.15. Tvrdoglava 14-godišnja djevojčica Mattie Ross unajmljuje mrzovoljnog, jedrookog saveznog maršala Roostera Cogburna kako bi pronašla i kaznila čovjeka koji joj je ubio oca.

​„Briljantin“ slijedi u nedjelju 18. listopada na HTV1 u 17.00. Priča prati ljetnu romansu između buntovnog tinejdžera Dannyja i pristojne djevojke Sandy. Kada se neočekivano sretnu u istoj srednjoj školi, moraju prebroditi školske klike i društvene razlike kako bi održali svoju ljubav.

​„96 sati“ na rasporedu je u nedjelju 19. listopada na HTV1 u 21.00. Bivši tajni agent Bryan Mills kreće u nemilosrdnu utrku s vremenom u Parizu nakon što mu kriminalci otmu kćer jedinicu. Koristeći svoje posebne vještine, samostalno se obračunava s podzemljem kako bi je spasio.

​„Sakupljač duša“ slijedi u subotu 31. listopada na HTV1 u 22.20. Mlada i talentirana FBI agentica Lee Harker dodijeljena je neriješenom slučaju serijskog ubojice. Kako istraga napreduje i otkriva okultne tragove, ona shvaća da ima duboku osobnu povezanost s nemilosrdnim ubojicom.

​Među atraktivnim filmskim naslovima od ove jeseni naći će se i „Čuvaj me s leđa“, akcijska komedija o vrhunskom tjelohranitelju koji dobiva zadatak štititi svog zakletog neprijatelja – ozloglašenog plaćenog ubojicu. Kako bi ubojica svjedočio na Međunarodnom sudu, ovaj nespojivi dvojac mora preživjeti 24 sata bježeći od nemilosrdnih istočnoeuropskih plaćenika.

​Također, gledat ćemo i „Bostonske heroje“, napetu dramu temeljenu na istinitim događajima o bombaškom napadu na Bostonski maraton 2013. godine. Priča prati policijskog narednika i FBI agente u masovnoj, bjesomučnoj potjeri za teroristima koja je paralizirala cijeli grad.

​Svi ljubitelji ratnih filmova uživat će u vrhunskom ratnom spektaklu „Bitka za Midway“, čije se prikazivanje očekuje početkom prosinca. To je ratni spektakl koji rekonstruira ključnu prekretницу na Pacifiku tijekom Drugog svjetskog rata. Film kroz oči zapovjednika i hrabrih pilota prikazuje obavještajnu borbu i žestoki pomorsko-zračni sukob između američke vojske i carske japanske mornarice.