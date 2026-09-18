Hrvatska radiotelevizija ove jeseni donosi niz uzbudljivih serija, igranih i dokumentarnih filmova. Pogledajte što sve stiže u novoj shemi...
Što gledati na HRT-u? Vraća se Walker - teksaški rendžer, stiže i kultna serija Slučajni partneri
Hrvatska radiotelevizija (HRT) i ove je jeseni za svoje gledatelje pripremila brojne atraktivne strane igrane i dokumentarne sadržaje koji će se naći u programu tijekom nove sheme.
Strane igrane serije
Među stranim igranim serijama od ove jeseni na malim ekranima nakon dugo vremena naći će se kultna serija „Slučajni partneri“ s Bruceom Willisom i Cybill Shepherd u glavnim ulogama. Serija je kombinacija humoristične, kriminalističke i romantične serije koja prati poslovni i privatni odnos dvoje potpuno različitih privatnih detektiva u Los Angelesu. Stekla je kultni status jer je uspješno spojila rješavanje misterija s napetom ljubavnom dinamikom između glavnih likova. Namijenjena je svima onima koji su je voljeli 90-ih, ali i mlađim generacijama koje će je gledati po prvi put. Očekivani termin emitiranja je 15. prosinca na HTV2.
Također, vraća se i „Walker – teksaški rendžer“, još jedna kultna akcijska i kriminalistička serija iz 1990-ih u kojoj glavnu ulogu tumači legendarni i neponovljivi Chuck Norris.
Od ponedjeljka 28. rujna na HTV2 od 14.30 vraća se „Vera“. U seriji snimljenoj prema romanima slavne Ann Cleeves Brenda Blethyn glumi višu inspektoricu Veru Stanhope. U četiri epizode prve sezone Vera i njezini suradnici suočeni su s nizom izazova i rješavaju zamršene slučajeve. Serija kombinira prelijepo snimljene krajolike i napetu atmosferu, a u svakoj intrigantnoj priči pratimo i Verinu unutarnju borbu u kojoj otkriva skrivene istine o svojoj prošlosti koje prijete da joj zauvijek promijene život.
Od 30. rujna na Prvom (HTV1) od 21.05 počinje nova britanska serija „Bogatašica“ (Women of Substance) u trajanju od osam epizoda. Serija prati epsku sagu koja se proteže kroz šest desetljeća i prikazuje nevjerojatan uspon Emme Harte od siromašne sluškinje u Yorkshireu početkom 1900-ih do moćne poslovne mogulice u New Yorku 1970-ih. Serija donosi savršen spoj raskošne povijesne drame, napete obiteljske intrige i bezvremenske priče o ženskoj snazi.
Odmah nakon „Bogatašice“, 25. studenoga slijedi još jedna izvrsna nova serija, „Skrivene namjere“, od 21.10 na HTV1. Serija je napeti britanski psihološki triler iz 2025. godine u produkciji BBC-ja. Radnja prati Riju (glumi je Gabrielle Creevy), mladu djevojku iz radničke klase koja jedva spaja kraj s krajem i prihvaća posao čistačice na velikom, glamuroznom imanju u Walesu.
Svi ljubitelji HRT-ova ciklusa Krimi petka doći će na svoje jer slijede nove serije i novi nastavci popularnih serija na HTV2 u poznatom terminu petkom navečer.
Od petka 16. listopada u 21.50 počinje hvaljena britanska serija „Ellis“. Glavnu ulogu tumači trostruka dobitnica nagrade Olivier, Sharon D. Clarke, koja utjelovljuje višu inspektoricu (DCI) Ellis – pronicljivu i nepokolebljivu detektivku koja se u svakoj epizodi suočava s novim, zapletenim slučajevima u različitim gradovima sjeverne Engleske. Zadatak Ellis i njezina partnera jest preuzeti teške i neuspješne istrage zapale u slijepu ulicu.
Od 23. listopada od 20.15 slijedi druga sezona serije „Istražiteljice iz Marlowa“. Druga sezona donosi šest novih epizoda koje su podijeljene u tri zasebna slučaja.
U sklopu Krimi petka od 6. studenoga gledat ćemo i novu, šestu sezonu serije „Roy Grace“, koja donosi nove napete slučajeve za detektiva Roya Gracea (John Simm) i njegovog partnera Glenna Bransona (Richie Campbell) u Brightonu.
Od 4. prosinca slijedi 6. sezona serije „Nezaboravljeni“, koja donosi jedan od najmračnijih i najjezivijih slučajeva do sada, dok istovremeno duboko secira političke i društvene podjele u modernom britanskom društvu.
Subotom na HTV1 u novoj shemi gledat ćemo nove sezone serija „Zovite babicu“, „U zelenim dolinama“ i „Raj u ulici Tollgate“.
Tako od 10. listopada počinje treća sezona serije „Zovite babicu“. Treća sezona ove popularne dramske serije smještena je u 1959. godinu i donosi velike promjene, kako u privatnim životima primalja i časnih sestara, tako i u samom njihovom radnom okruženju.
U prosincu stiže nova, sedma sezona serije „U zelenim dolinama“, koja donosi nove tople priče, promjene i svakodnevne izazove u idiličnom Yorkshire Dalesu nakon završetka Drugoga svjetskog rata.
Druga sezona serije „Raj u ulici Tollgate“ stiže u siječnju. Druga sezona ove britanske kostimirane drame započinje godinu dana nakon događaja iz prve sezone, kada je John Moray javno priznao ljubav Denise Lovett i zbog toga izgubio svoju voljenu robnu kuću.
Strani dokumentarni sadržaji
S početkom nove sheme slijede i brojni dokumentarni filmovi i serije, pa je od utorka 29. rujna na HTV1 u 23.40 na rasporedu dokumentarna serija „Priča o Zelenskom: Komičar i diktator“. Ova trodijelna biografska serija donosi dubinski portret čovjeka koji je prešao put od popularnog televizijskog komičara i glumca (koji je u seriji glumio predsjednika) do stvarnog vođe nacije u najtežim trenucima moderne ukrajinske povijesti.
„Argentina prema Mileiju“, dokumentarni film koji je na rasporedu 7. listopada, donosi dubinski uvid u radikalne društvene i ekonomske promjene u Argentini pod vodstvom kontroverznog predsjednika Javiera Mileija. Sebe opisuje kao „anarho-kapitalista“, a ukinuo je brojna ministarstva i pokrenuo šok-terapiju za gospodarstvo. Kroz razgovore s građanima, analitičarima i političarima, film istražuje jesu li njegove oštre mjere jedini spas za zemlju uništenu desetljećima visoke inflacije ili uvod u još dublju socijalnu krizu.
Dokumentarac „Upoznajmo rimske careve s Mary Beard“ na programu je 14. listopada. Svjetski poznata klasična povjesničarka Mary Beard vodi nas iza kulisa carske moći u starom Rimu. Daleko od uobičajenih mitova o neprekidnim ratovima i raskošnim gozbama, ova emisija istražuje svakodnevicu rimskih vladara. Saznat ćemo gdje su točno carevi spavali, kako su izgledali njihovi radni stolovi, s kakvim su se pritiscima suočavali te tko su bili ljudi iz sjene koji su zapravo upravljali golemim carstvom.
Još jedan sjajan naslov, „Skriveni vulkan – Erupcija iz morskih dubina“, na rasporedu je 21. listopada. Kada je početkom 2022. godine eruptirao podvodni vulkan Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, svijet je svjedočio jednoj od najsnažnijih eksplozija ikada zabilježenih modernim instrumentima. Ovaj dokumentarac koristi najnovije podvodne snimke, satelitske podatke i napredne 3D računalne simulacije kako bi rekonstruirao taj kataklizmički događaj iz morskih dubina koji je pokrenuo globalni tsunami i izbacio golemu količinu vodene pare u stratosferu.
Film „Franco: Odbačeno sjećanje Španjolske“ na programu je 28. listopada. Pola stoljeća nakon smrti diktatora Francisca Franca, Španjolska se i dalje bori s dubokim političkim i društvenim podjelama koje je ostavio njegov režim. Film istražuje kako se suvremeno španjolsko društvo suočava s mračnom prošlošću, od ekshumacija masovnih grobnica iz građanskog rata do uklanjanja frankističkih simbola s ulica. Kroz svjedočanstva obitelji žrtava i povjesničara analizira se bolan proces traženja povijesne pravde.
„Carstvo Inka: Nova povijest“, vrhunski dokumentarni film, na rasporedu je 4. studenoga. Rađen u koprodukciji ugledne mreže Arte, donosi posve novu perspektivu na uspon i pad moćnog Carstva Inka. Zahvaljujući najnovijim arheološkim otkrićima i laserskoj tehnologiji LiDAR, znanstvenici razotkrivaju nevjerojatne inženjerske pothvate u surovim Andama. Film ruši stare kolonijalne mitove i pokazuje kako su napredni sustavi navodnjavanja, cesta i društvene organizacije funkcionirali prije dolaska španjolskih osvajača.
„Ratni kabinet“ napeta je dvodijelna politička kronika iz produkcije PBS-a koja nas vodi iza zatvorenih vrata najviših državnih ureda tijekom ključnih globalnih kriza. Detaljno rekonstruira dramatične rasprave, obavještajne podatke i tajne pregovore koji su oblikovali vojnu strategiju velesila. Gledatelji dobivaju rijedak uvid u psihologiju donošenja odluka u trenucima kada sekunda nepažnje može pokrenuti globalni sukob.
Istraživački dokumentarac „Točka bez povratka: Divljanje bandi u Švedskoj“ na rasporedu je 25. studenoga. Švedska, koja je desetljećima bila sinonim za sigurnost i uzorno socijalno društvo, danas se suočava s nezapamćenim valom nasilja uličnih bandi. Ovaj istraživački dokumentarac prodire duboko u predgrađa švedskih gradova pogođena bombaškim napadima i obračunima vatrenim oružjem.
„Kako profitirati od komunizma prema vijetnamskom modelu“ dokumentarni je film koji je na rasporedu 2. prosinca. Vijetnam je postao jedna od najbrže rastućih ekonomija svijeta primjenjujući jedinstven model: strogu jednopartijsku komunističku kontrolu u kombinaciji s agresivnim kapitalističkim tržištem. Ovaj film analizira kako je zemlja privukla najveće svjetske tehnološke gigante i postala globalno središte proizvodnje, dok istovremeno zadržava čvrst politički režim koji ne dopušta pluralizam i slobodu.
„Katastrofa podmornice Titan“, dokumentarni film koji dolazi 9. prosinca, donosi detaljnu istragu o tragičnoj imploziji eksperimentalne minipodmornice Titan, u kojoj je u lipnju 2023. poginulo petero putnika na putu prema olupini Titanica. Uz pomoć stručnjaka za oceanski inženjering, audiosnimki s mjesta potrage i animacija, film analizira kobne propuste u dizajnu od karbonskih vlakana, ignoriranje sigurnosnih upozorenja unutar tvrtke OceanGate te tehničke detalje same katastrofe.
Dokumentarac „Operacija Afrika: Lov na sirovine budućnosti“ na rasporedu je 16. prosinca. Zelena tranzicija i digitalna revolucija ovise o kritičnim sirovinama poput litija, kobalta i rijetkih zemnih metala, a njihova najveća nalazišta kriju se u Africi. Film istražuje žestoku geopolitičku bitku između Zapada i Kine za kontrolu nad afričkim rudnicima.
Atraktivni strani igrani filmovi
S prvim danom nove sheme 28. rujna na Drugom programu (HTV2) u 21.50 na rasporedu je „BlackBerry: Uspon i pad prvog pametnog telefona“. Ova biografska dramedija donosi fascinantnu i nevjerojatnu istinitu priču o meteorskom usponu i katastrofalnom padu prvog pametnog telefona na svijetu.
U utorak 29. rujna u 21.00 slijedi „Američka fikcija“. Satirična humorna drama, nagrađena Oscarom za najbolji prilagođeni scenarij, prati Theloniousa „Monka“ Ellisona, frustriranog profesora književnosti i pisca. Monkovim ozbiljnim romanima prodaja ide loše, dok izdavačka industrija istovremeno slavi i masovno profitira na površnim knjigama o crnačkoj kulturi.
U srijedu 30. rujna u 21.00 gledamo dramu „Životna obmana“. Smještena u teksture Teksasa 1970-ih godina, ova lirska i atmosferska kriminalistička drama prati Boba Muldoona i Ruth Guthrie, strastveni mladi par s ruba zakona. Nakon što njihova pljačka završi krvavim obračunom s policijom, trudna Ruth rani lokalnog policajca, no Bob odlučuje preuzeti svu krivnju.
U listopadu slijedi niz vrhunskih filmova među kojima su „Misery“ u petak 2. listopada na HTV1 u 23.00. Poznati pisac Paul Sheldon doživi tešku prometnu nesreću u snježnoj oluji, a spašava ga Annie Wilkes, njegova „obožavateljica broj jedan“. Boravak u njezinoj kući pretvara se u živu noćnu moru.
„Armagedon“ je na rasporedu u petak 2. listopada na HTV1 u 20.15. Kada se golemi asteroid opasno približi Zemlji, NASA angažira ekipu ekscentričnih stručnjaka za bušenje nafte na čelu s Harryjem Stamperom. Njihov je zadatak sletjeti na asteroid, izbušiti rupu i detonirati nuklearnu bombu kako bi spasili čovječanstvo.
„Licorice Pizza“ slijedi u subotu 3. listopada na HTV1 u 22.20. Smještena u sedamdesete godine prošlog stoljeća u dolini San Fernando, drama prati odrastanje, prve poduzetničke korake i komplicirani, emotivni odnos između snalažljivog tinejdžera Garyja i nekoliko godina starije Alane.
„Čovjek zvan hrabrost“ na rasporedu je u petak 16. listopada na HTV1 u 20.15. Tvrdoglava 14-godišnja djevojčica Mattie Ross unajmljuje mrzovoljnog, jedrookog saveznog maršala Roostera Cogburna kako bi pronašla i kaznila čovjeka koji joj je ubio oca.
„Briljantin“ slijedi u nedjelju 18. listopada na HTV1 u 17.00. Priča prati ljetnu romansu između buntovnog tinejdžera Dannyja i pristojne djevojke Sandy. Kada se neočekivano sretnu u istoj srednjoj školi, moraju prebroditi školske klike i društvene razlike kako bi održali svoju ljubav.
„96 sati“ na rasporedu je u nedjelju 19. listopada na HTV1 u 21.00. Bivši tajni agent Bryan Mills kreće u nemilosrdnu utrku s vremenom u Parizu nakon što mu kriminalci otmu kćer jedinicu. Koristeći svoje posebne vještine, samostalno se obračunava s podzemljem kako bi je spasio.
„Sakupljač duša“ slijedi u subotu 31. listopada na HTV1 u 22.20. Mlada i talentirana FBI agentica Lee Harker dodijeljena je neriješenom slučaju serijskog ubojice. Kako istraga napreduje i otkriva okultne tragove, ona shvaća da ima duboku osobnu povezanost s nemilosrdnim ubojicom.
Među atraktivnim filmskim naslovima od ove jeseni naći će se i „Čuvaj me s leđa“, akcijska komedija o vrhunskom tjelohranitelju koji dobiva zadatak štititi svog zakletog neprijatelja – ozloglašenog plaćenog ubojicu. Kako bi ubojica svjedočio na Međunarodnom sudu, ovaj nespojivi dvojac mora preživjeti 24 sata bježeći od nemilosrdnih istočnoeuropskih plaćenika.
Također, gledat ćemo i „Bostonske heroje“, napetu dramu temeljenu na istinitim događajima o bombaškom napadu na Bostonski maraton 2013. godine. Priča prati policijskog narednika i FBI agente u masovnoj, bjesomučnoj potjeri za teroristima koja je paralizirala cijeli grad.
Svi ljubitelji ratnih filmova uživat će u vrhunskom ratnom spektaklu „Bitka za Midway“, čije se prikazivanje očekuje početkom prosinca. To je ratni spektakl koji rekonstruira ključnu prekretницу na Pacifiku tijekom Drugog svjetskog rata. Film kroz oči zapovjednika i hrabrih pilota prikazuje obavještajnu borbu i žestoki pomorsko-zračni sukob između američke vojske i carske japanske mornarice.
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