Što gledati na Netflixu? Ovo je popis top 10 filmova i serija

Netflixova ponuda i ovog tjedna nudi uzbudljiv izbor filmova i serija koje su osvojile gledatelje u Hrvatskoj. Od napetih trilera i emotivnih drama do omiljenih animiranih avantura, donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih naslova. Provjerite jeste li već pogledali sve hitove ili još imate nešto za nadoknaditi!

Top 10 filmova na Netflixu u Hrvatskoj:

1. Animals

Ovaj napeti triler prati roditelje čiji je sin, nasljednik kandidata za gradonačelnika Los Angelesa, otet. S većinom novca potrošenom na političku kampanju, prisiljeni su upustiti se u opasne pothvate kako bi prikupili otkupninu, otkrivajući najmračnije strane svojih života. (SAD, 2026., Thriller)

2. Novocaine

Komedija u kojoj obični čovjek Nate, nesposoban osjetiti bol, koristi svoju neobičnu sposobnost kako bi spasio djevojku svojih snova nakon njezine otmice. Neočekivani preokreti i humor čine ovaj film pravim iznenađenjem. (SAD, 2025., Komedija)

3. Ice Age: Collision Course

U petom nastavku popularnog animiranog serijala, Scratova potraga za žirom pokreće niz kozmičkih događaja koji prijete planetu. Manny, Sid, Diego i ostatak družine kreću u avanturu spašavanja svijeta, susrećući šarolike nove likove i egzotične zemlje. (SAD, 2016., Animacija)

4. Ice Age: Dawn of the Dinosaurs

Treći nastavak donosi susret s moćnim dinosaurima, dok se Manny, Sid i Diego suočavaju s novim izazovima i neobičnim susjedima. (SAD, 2009., Animacija)

5. UNABOMBER

Ovaj triler istražuje transformaciju Teda Kaczynskog iz harvardskog genijalca u zloglasnog Unabombera, kroz psihološke eksperimente i napetu potragu FBI agentice Joanne Miller. (SAD, 2026., Thriller)

6. The Storm

Švedska komedija o Filipu koji organizira večeru za 45. rođendan na luksuznom imanju. Neočekivana oluja zatvara goste u kući, a kako napetost raste, otkrivaju se tajne i prave emocije. (Švedska, 2026., Komedija)

7. Ice Age: Continental Drift

Novi nastavak animiranog hita vodi Mannyja, Diega i Sida na putovanje kad se njihov kontinent odvoji. Na ledenoj santi susreću morske životinje i piratsku posadu. (SAD, 2012., Animacija)

8. Doing Life

Dirljiva drama o samohranoj majci i zatvoreniku koji razvijaju neočekivanu vezu kroz pisma, otvarajući vrata iskupljenju, nadi i ljubavi protiv svih izgleda. (SAD, 2026., Drama)

9. Ice Age: The Meltdown

Manny, Diego i Sid suočavaju se s topljenjem leda koje prijeti njihovoj dolini. Ujedinjuju snage kako bi spasili ostale životinje u ovom nastavku animiranog klasika. (SAD, 2006., Animacija)

10. Heart Eyes

Horor iz Novog Zelanda u kojem serijski ubojica, poznat kao Heart Eyes Killer, zamijeni dvoje kolega za par i počinje ih progoniti na Valentinovo. Preživljavanje postaje najvažnije na najromantičniju noć u godini. (Novi Zeland, 2025., Horor)

Top 10 serija na Netflixu u Hrvatskoj:

1. Below

Triler o ribaru i njegovoj obitelji u malom gradu na Newfoundlandu koji se moraju suprotstaviti misterioznom morskom stvorenju. (Kanada, 2026., Thriller)

Foto: PROMO

2. The Diplomat

Američka diplomatkinja pokušava balansirati između međunarodne krize, zahtjevne uloge ambasadorice u Ujedinjenom Kraljevstvu i turbulentnog braka s političarem. (SAD, 2023., Drama)

3. The Trap

Njemačka drama prati slavnu autoricu Lisu Konrad, koja desetljeće nije napustila kuću nakon što je svjedočila ubojstvu sestre. Kada na televiziji prepozna navodnog ubojicu, odlučuje ga namamiti koristeći sebe kao mamac. (Njemačka, 2026., Drama)

4. TYSON

Dokumentarna serija o životu i karijeri Mikea Tysona – jednog od najstrašnijih i najintrigantnijih sportaša u povijesti boksa. (SAD, 2026., Dokumentarna serija)

5. East of Eden

Obiteljska saga smještena u rane 1900-te, gdje snažna žena izaziva razdor između dva brata, započinjući priču koja se proteže kroz dvije generacije. (SAD, 2026., Drama)

Foto: Netflix

6. Instadocs: AI Gone Wild

Dokumentarac o hakiranju platforme Hugging Face i posljedicama koje bi ovaj cyber napad mogao imati na budućnost čovječanstva. (SAD, 2026., Dokumentarni film)

7. Hollywood Arts

Komedija o Trini Vega, neuspješnoj glumici koja postaje zamjenska učiteljica u elitnoj školi za umjetnost, gdje neočekivano inspirira novu generaciju talenata. (SAD, 2026., Komedija)

8. Love Is Blind

Reality show u kojem se samci zaručuju prije nego što se upoznaju licem u lice, pod vodstvom Nicka i Vanesse Lachey. (SAD, 2020., Reality)

9. Doctor X: Mafia in White

Južnokorejski triler o briljantnom, ali tajanstvenom kirurgu koji se suprotstavlja korumpiranom bolničkom sustavu i preuzima naizgled nemoguće slučajeve. (Južna Koreja, 2026., Thriller)

10. Unicorn Academy: Secrets Revealed

Animirana serija o novim misterijama na Unicorn Academyju, gdje Sophia i prijatelji otkrivaju davno skrivene tajne koje prijete ravnoteži otoka. Magija, napetost i izdaje čekaju gledatelje u ovom uzbudljivom nastavku. (SAD, 2026., Animacija)

*uz korištenje AI-ja

