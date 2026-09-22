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Što gledati na Netflixu? Ovo je top 10 filmova u Hrvatskoj...

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Što gledati na Netflixu? Ovo je top 10 filmova u Hrvatskoj...
Foto: IMDB
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Saznajte koji su filmovi najgledaniji na Netflixu u Hrvatskoj ovog tjedna! Donosimo vam detaljan pregled top 10 najpopularnijih naslova – idealno za vaš sljedeći filmski maraton

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Netflix je i ovog tjedna donio pregršt uzbudljivih noviteta i starih favorita koji su osvojili gledatelje diljem Hrvatske. Ako niste sigurni što gledati, donosimo vam najnoviju top listu najgledanijih filmova na Netflixu za tjedan od 21. rujna 2026. – uz detaljne opise svakog naslova!

Top 10 filmova na Netflixu u Hrvatskoj:

1. The Whisper Man

Ovaj napeti kriminalistički triler prati udovca i pisca kriminalističkih romana kojem otmu osmogodišnjeg sina. U potrazi za djetetom, okreće se svom otuđenom ocu, bivšem policajcu, i otkriva poveznicu s davnim slučajem serijskog ubojice poznatog kao The Whisper Man. (SAD, 2026., Krimi, 111 min)

2. Best of the Best

Dvoje najboljih prijatelja iz djetinjstva, Maya i Anjali, pridružuju se natjecateljskoj Bollywood plesnoj ekipi na fakultetu. No, put do nacionalnog prvenstva je mnogo teži, zabavniji i nemilosrdniji nego što su mogle zamisliti. (SAD, 2026., Komedija)

3. The Secret Woman

Danski triler o ženi s amnezijom koja otkriva da ima obitelj i nasljedstvo u obliku brodarske imperije. Vraća se u svoj luksuzni, ali tajanstveni život kako bi saznala zašto je pobjegla od svega. (Danska, 2026., Triler, 119 min)

4. Why Did I Get Married Again?

Romantična drama u kojoj se parovi ponovno okupljaju na svadbi kćeri Marcusa i Angele. Stare i nove drame izlaze na vidjelo, a svi se pitaju – zašto smo se opet vjenčali? (SAD, 2026., Romansa, 109 min)

5. The Wolfman

Horor smješten u viktorijansku Englesku prati Lawrencea Talbota koji, nakon što ga ugrize vukodlak, doživljava jezive transformacije i bori se s vlastitim demonima. (SAD, 2010., Horor, 102 min)

6. Superman

Ovaj spektakularni superherojski film prati Clarka Kenta, novinara iz Metropolisa, koji pokušava pomiriti svoje kriptonsko nasljeđe s ljudskim odgojem. (SAD, 2025., Superheroj, 130 min)

7. The Brutalist

Drama o vizionarskom arhitektu Lászlóu Tothu koji nakon Drugog svjetskog rata bježi iz Europe u Ameriku kako bi izgradio novi život i karijeru, ali i obnovio brak s Erzsébet. U Pennsylvaniji ga zapazi moćni industrijalac, no uspjeh ima svoju cijenu. (SAD, 2024., Drama, 215 min)

8. Nocturnal Animals

Susan, žena koja od bivšeg supruga dobiva rukopis romana, uranja u mračnu priču profesora matematike čiji odmor s obitelji završava nasiljem. (SAD, 2016., Triler, 116 min)

9. Bee Movie

Animirani hit o Barryju B. Bensonu, pčeli koja nakon završetka fakulteta odluči tužiti ljudsku rasu zbog eksploatacije pčela. (SAD, 2007., Obiteljski, 91 min)

10. The AI Doc: Or How I Became an Apocaloptimist

Dokumentarac prati budućeg oca koji pokušava shvatiti što se događa s razvojem umjetne inteligencije i koje su moguće posljedice ako čovječanstvo pogriješi u njenom razvoju. (SAD, 2026., Dokumentarni, 104 min)

*uz korištenje AI-ja
 
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