FILMOVI, SERIJE, KVIZ...

Što gledati večeras? Evo što je sve na programu u nedjelju

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Foto: HRT

Donosimo vam pregled najvažnijih emisija i filmova za nedjelju 9. studenog na glavnim TV kanalima: HRT 1, HRT 2, RTL, Nova TV i RTL 2. Saznajte što ne smijete propustiti

Večeras vas na domaćim TV kanalima očekuje prava eksplozija uzbuđenja, zabave i akcije! Od napetih kvizova, domaćih i stranih serija do velikih filmskih hitova – odabrali smo za vas najvažnije sadržaje koje ne smijete propustiti u udarnom večernjem terminu.

HRT 1

HRT 1 donosi informativni blok uz "Dnevnik 2" i popularnu igru na sreću "LOTO 6", a zatim slijedi napeta "Superpotjera" u kojoj natjecatelji love velike novčane nagrade. Večer zaokružuje akcijski film "Ledena cesta" s Liamom Neesonom, savršen izbor za ljubitelje adrenalina!

19:00 Dnevnik 2
20:08 LOTO 6
20:15 Superpotjera
21:14 Ledena cesta

Foto: HRT

HRT 2

Na HRT 2 večer počinje glazbenim spektaklom uz "Luka Nižetić - Ludilo brale", a potom slijedi zanimljiv dokumentarac o slavnom glumcu "Daniel Bruehl - šarm zlikovca". Sportski entuzijasti uživat će u "Stadionu", a noć završava uz inspirativnu priču o teniskoj legendi "Serena Williams - U vodi do grla".

19:07 Luka Nižetić - Ludilo brale
20:15 Daniel Bruehl - šarm zlikovca
21:10 Stadion
22:17 Serena Williams - U vodi do grla

RTL

RTL je večeras rezerviran za ljubitelje akcije! Nakon informativnog "RTL Danas", slijedi blockbuster "Brzi i žestoki: Povratak" u kojem Vin Diesel i Paul Walker ponovno voze punim gasom. Za one koji vole kriminalističke trilere, tu je i "Potkupljivač" s Edwardom Nortonom u glavnoj ulozi.

19:00 RTL Danas
20:15 Brzi i žestoki: Povratak
22:40 Potkupljivač

NOVA TV

Nova TV donosi spektakl s "Supertalentom" – najgledanijim showom nedjeljne večeri, gdje vas očekuju nevjerojatni talenti i puno emocija. Nakon toga, opustite se uz komediju "Cura za sve".

19:00 Dnevnik Nove TV
20:15 Supertalent
22:35 Cura za sve

Foto: Nova Tv

RTL 2

RTL 2 večer počinje s "Dr. Houseom" za ljubitelje medicinskih drama, a zatim vas očekuje akcija i napetost uz "Chicago P.D.". Za kraj večeri, tu su omiljene humoristične serije "Prijatelji" i "Teorija velikog praska" koje garantiraju dozu smijeha prije spavanja.

18:45 Dr. House
19:40 Chicago P.D.
20:15 Chicago P.D.
21:20 Prijatelji
22:35 Teorija velikog praska

Foto: PROMO

Večernji filmski hitovi koje ne smijete propustiti

"Ledena cesta" (HRT 1, 21:14)

 Akcijski triler s Liamom Neesonom o vozačima kamiona na smrtonosnoj misiji spašavanja.

"Brzi i žestoki: Povratak" (RTL, 20:15)

Povratak kultne ekipe u eksplozivnoj potjeri ulicama Los Angelesa.

"Dogodilo se na Manhattanu" (Star Movies, 20:00)

Romantična komedija s Jennifer Lopez u ulozi sobarice koja se zaljubljuje u bogatog političara.

"Ponos i predrasude" (Star Movies, 22:15)

Bezvremenska ljubavna priča prema romanu Jane Austen.

"Cura za sve" (Nova TV, 22:35)

Šarmantna komedija s Katherine Heigl o ženi koja pokušava pronaći savršenog muškarca.

