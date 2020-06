Što joj bolje stoji? Nina Martina pokazala fotku s crnom kosom

Nina je vjerna svojoj dugoj, plavoj kosi. No, fotografijom na kojoj ima crnu kosu zaintrigirala je pratitelje. Namjerava li možda promijeniti imidž ili je samo znatiželjna kako bi izgledala kao crnka?

<p><strong>Nina Martina Korbar </strong>(27) natjecala se u trećoj sezoni showa 'Život na vagi', gdje joj je početna kilaža bila 124 kilograma, a po izlasku imala je 84,3. Ona i dalje uporno trenira, a nerijetko na društvenim mrežama pokazuje svoje rezultate. Osim što je pokazala kako je izgledala prije no što je smršavila, sada je objavila fotografiju na kojoj je pokazala kako bi izgledala kao crnka.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Nina Martina želi imati glazbenu karijeru </strong></p><p>- Ako ste se ikad pitali kako bih izgledala kao crnka. Nisam se farbala, samo sam se igrala s bojama - napisala je pored fotografije. </p><p>No, nije otkrila je li ikada bila ofarbana u crno ili pak namjerava. Još je uvijek vjerna svojoj plavoj kosi.</p><p>Nina Martina se nedavno oglasila na društvenim mrežama, kada se obrušila na sve pratitelje koji joj 'pametuju' savjetima kako smršaviti. Po njenom mišljenju, ljudi koji nisu imali puno nakupljenih kilograma nemaju što govoriti o načinima mršavljenja. </p><p>- Frende, znači, nikad nisi to prošla u životu, nemaš pojma što znači kada netko ima 20, 30, 40, 50 ili 60 kila viška. Ta osoba je itekako svjesna što treba raditi, ali to su neke stvari koje su puno dublje od samo toga. Ako nešto niste prošli u životu, nemojte se praviti pametni i raditi promociju sebi na nekoj temi o kojoj nemate pojma. Ja nikad nisam postavila keramičke pločice i neću nekome pametovati kako ih postaviti. Imajte imalo pameti i ono, ako nešto ne znate, stvarno šutite - odrješita je Korbar.</p><p>Nina je prije showa bila teža nego kad se natjecala pa je ukupno smršavila 70 kilograma od svoje najveće kilaže. Otkako ima manje kilograma ima više samopouzdanja, sretnija je, hrabrija, odlučnija i borbenija. Obitelj je zadovoljna njezinim postignućem.</p><p>- Plakali su i vrištali od sreće, bili su u šoku, postavljali milijun pitanja - rekla je Nina nakon showa. </p><p><strong>POGLEDAJTE 24 PITANJA S NINOM MARTINOM:</strong></p>