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Što kraće, to bolje! Ove poznate dame obožavaju mini haljine

Mini haljine neke naše pjevačice nose toliko često da su postale dio njihova prepoznatljivog stila. Biraju ih za pozornicu, televiziju i razna događanja, a kroz godine su ih nosile u raznim verzijama. Pogledajte koje se domaće zvijezde mini haljina ne odriču
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Što kraće, to bolje! Ove poznate dame obožavaju mini haljine
Maja Šuput godinama rado bira mini haljine, posebno za nastupe i TV snimanja. | Foto: Instagram
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Maja Šuput godinama rado bira mini haljine, posebno za nastupe i TV snimanja. | Foto: Instagram
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