Što kraće, to bolje! Ove poznate dame obožavaju mini haljine

Mini haljine neke naše pjevačice nose toliko često da su postale dio njihova prepoznatljivog stila. Biraju ih za pozornicu, televiziju i razna događanja, a kroz godine su ih nosile u raznim verzijama. Pogledajte koje se domaće zvijezde mini haljina ne odriču
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Maja Šuput godinama rado bira mini haljine, posebno za nastupe i TV snimanja.
| Foto: Instagram
Maja Šuput godinama rado bira mini haljine, posebno za nastupe i TV snimanja. |
Foto: Instagram
Maja Šuput godinama rado bira mini haljine, posebno za nastupe i TV snimanja.
| Foto: Instagram
Često nosi uske, šljokičaste i korzetirane modele, a kratke krojeve kombinira s visokim potpeticama i upečatljivim modnim detaljima.
| Foto: Instagram
Svojedobno je rekla da joj je moda zanimljivija od šminke i frizure jer ista haljina može izgledati potpuno drukčije, ovisno o tome kako se u njoj osjeća.
| Foto: Instagram
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Foto Instagram
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram
Foto instagram
Kod Indire Levak kratke haljine najčešće dolaze uz nastupe, jake detalje i puno scenske energije.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Kroz godine nosila je kožne, šljokičaste i pripijene mini modele, a promjene joj očito nisu strane.
| Foto: M.P.
- Život je prekratak da ne bismo eksperimentirali, barem s odjećom i frizurama - rekla je svojedobno.
| Foto: Antonio Ahel
Foto Slaven Branislav Babic
Nives Celzijus mini haljine nosi godinama, a najčešće bira uske i vrlo kratke modele koji naglašavaju figuru.
| Foto: instagram
Takve kombinacije često pokazuje i na društvenim mrežama, gdje se ne ustručava od odvažnijih izdanja.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Mini haljine godinama su dio prepoznatljivog stila Lidije Bačić Lille.
| Foto: Lidija Bačić/Instagram
Najčešće bira vrlo kratke i pripijene modele kojima ističe figuru, a često ih kombinira sa čizmama ili potpeticama.
| Foto: Instagram/Lidija Bačić
O svom stilu jednom je rekla da ne vidi ništa sporno u kratkim haljinama i crop topovima te da joj nije jasno zašto se takva odjeća odmah naziva 'golišavom'.
| Foto: Dario Njavro
Foto Dario Njavro
Minea već godinama rado nosi kratke haljine, posebno na koncertima. Kroz godine pojavljivala se u crnim, ružičastim i šljokičastim mini modelima, a njima često ističe noge.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Jednom je priznala i da joj kilaža zna varirati pa, kad osjeti da je došla do svog maksimuma, vraća se treninzima i više pazi na prehranu.
| Foto: Luka Antunac/PIXSELL/ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Jelena Rozga kratke haljine posebno voli nositi na pozornici, a mini modeli dio su njezina scenskog stila još od početka karijere.
| Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
Privatno je puno jednostavnija. Svoj stil opisala je kao ženstven, romantičan i minimalistički, dok za nastupe bira odvažnije komade.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto R.R./ATAImages/PIXSELL
Foto Antonio Ahel