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KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ PLUS+

Što mogu očekivati 'smrtnici' kada to rade Rolling Stonesima?

Piše Davor Lugarić,
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Što mogu očekivati 'smrtnici' kada to rade Rolling Stonesima?
Foto: Pixsell/WENN/Instagram
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Neki su mi prenijeli nezadovoljstvo da Valentinu Miletić skoro pa šikaniraju, a ni programski se baš nisu najbolje uskladili na HRT-u...

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Ima tih nekih stvari kad čovjek naprosto ne može vjerovati da je moguće. Na HRT-u je toga sve više. Imaju emisiju o Svjetskom prvenstvu, kao pojačanje pozvali su Valentinu Miletić, koja se pokazala sjajnom, pa je onda skoro pa šikaniraju. Nekoliko je nezadovoljnika prenijelo mi nezadovoljstvo jer Valentina je "sjajno pripremljena, kolege u studiju nisu nimalo bolji od nje, a ipak teško dolazi do riječi".

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