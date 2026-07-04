Što mogu očekivati 'smrtnici' kada to rade Rolling Stonesima?

Ima tih nekih stvari kad čovjek naprosto ne može vjerovati da je moguće. Na HRT-u je toga sve više. Imaju emisiju o Svjetskom prvenstvu, kao pojačanje pozvali su Valentinu Miletić, koja se pokazala sjajnom, pa je onda skoro pa šikaniraju. Nekoliko je nezadovoljnika prenijelo mi nezadovoljstvo jer Valentina je "sjajno pripremljena, kolege u studiju nisu nimalo bolji od nje, a ipak teško dolazi do riječi".