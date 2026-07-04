Što mogu očekivati 'smrtnici' kada to rade Rolling Stonesima?

Neki su mi prenijeli nezadovoljstvo da Valentinu Miletić skoro pa šikaniraju, a ni programski se baš nisu najbolje uskladili na HRT-u...
KOLUMNA: DAVOR LUGARIĆ PLUS+
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Ima tih nekih stvari kad čovjek naprosto ne može vjerovati da je moguće. Na HRT-u je toga sve više. Imaju emisiju o Svjetskom prvenstvu, kao pojačanje pozvali su Valentinu Miletić, koja se pokazala sjajnom, pa je onda skoro pa šikaniraju. Nekoliko je nezadovoljnika prenijelo mi nezadovoljstvo jer Valentina je "sjajno pripremljena, kolege u studiju nisu nimalo bolji od nje, a ipak teško dolazi do riječi".
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