Što nakon 'Superstara'? Petar Šegedin je u vrhu trendinga, a Lana Mandarić želi na Eurosong

Mladi slavuj s Korčule, glazbenik Petar Šegedin Pijero, ostvario je svoje snove zahvaljujući velikom talentu, upornosti, ali i 'Superstaru'. Finalist prestižnog RTL-ovog glazbenog showa snimio je pjesmu 'Da me malo sriće stigle', koja je danima u samom vrhu trendinga na YouTubeu.

Član žirija 'Superstara' Tonči Huljić ispunio je ono što je Petru obećao već tijekom audicija, a njihova suradnja po završetku prve sezone RTL-ova showa oduševila je slušatelje diljem zemlje.

Foto: RTL

Finalist 'Superstara' ozbiljno se prihvatio glazbene karijere, a veliki zamah dao je mu je upravo popularni show pa poručuje svima koji su zainteresirani:

- Prijavite se i ostvarite svoje snove! Finalist sam prve sezone 'Superstara', showa koji je u Hrvatskoj napravio pravi boom. Želio bih sve potaknuti na prijavu, svoj san sam ispunio pa smatram da se, svi koji se bave glazbom, trebaju prijaviti u drugu sezonu showa.

Moja prva pjesma je pri vrhu u trendingu i odlično prolazi! Moja poruka svima je da slijede svoje srce, misli i um. Siguran sam da će imati isti uspjeh kao i ja - zaključio je Šegedin.

Na ostvarenju svojih snova neumorno radi i talentirana Lana Mandarić, koja je tijekom 'Superstara' pokazala svu raskoš svog talenta. Trenutno je pred njom natjecanje za predstavljanje Hrvatske na Eurosongu. Domaćoj publici predstavit će se pjesmom 'More'. 'Superstar' je za nju, kaže, bio posebno iskustvo - izvan svih očekivanja.

Nada se da će njezina glazba doprijeti do šire publike

- Mislila sam da bi moglo biti borbe ispod pojasa između natjecatelja, a umjesto toga - dogodila se magija. Svi smo se iskreno zabavljali, družili, bodrili jedni druge. Dovoljno je reći da se i danas viđamo i družimo, nastala su prijateljstva koja će dugo trajati. Bavljenje glazbom nastavljam i nakon 'Superstara'. Uskoro ulazim u studio i snimam nove pjesme. Nadam se da će moja glazba doprijeti do šire publike - otkrila je Lana i dodala da joj je 'Superstar' bio prava prekretnica.

- Neke moje izvedbe su zbilja zapažene i to je ubrzalo moj izlazak u javnost, da budem uočena na glazbenoj sceni i pokažem što imam ponuditi - zaključila je Mandarić.

Foto: MAJA BOTA

Prvu pjesmu priprema i pobjednica 'Superstara' Hana Ivković, a istim smjerom krenula je i finalistica Andrea Jelonjić.

- Bilo je to životno iskustvo koje neću nikad zaboraviti. Svakome bih preporučila da se prijavi jer je to u svakom pogledu korak naprijed u privatnom i poslovnom razvoju. Potpuno je novi i drugačiji doživljaj pjevanja kada netko radi s tobom i pjeva pred velikom publikom. Preporučujem svakako. Treba malo hrabrosti za prijavu, ali napravite to - otkrila je Andrea i dodala da njezina prva pjesma uskoro izlazi.

Foto: RTL

Na pjesmi i albumu vrijedno radi i finalist 'Superstara' Ivan Vidović Eyevan.

- 'Superstar' je za mene bio nezaboravno iskustvo, upoznao sam odličnu ekipu, drage ljude, naučio sam puno toga vezanog za glazbu i showbiz, kako se ponašati na pozornici, kako se jedan show odvija... Sve vrijeme sam uživao, družio se sa svima, dao sve od sebe u glazbi, shvatio sam da imam potencijala i sebi dokazao da mogu. Ulazak među osam najboljih motivirao me da idem - priča Eyevan.

Objavljuje svoju prvu pjesmu

- Svima koji planiraju preporučuje da se prijave u drugu sezonu 'Superstara'. Čak i oni koji imaju strah, a žele se baviti glazbom, poručio bih da moraju pobijediti sebe i ojačati, baš kao što sam ja kroz nastupe uživo. Nitko vas neće povući za ruku i slušati. Morate svijetu pokazati da možete, a 'Superstar' je jedan od načina. Svima koji se prijave rekao bih da se ne boje, da se prijave na drugu sezonu, uživaju bez straha i prihvate tremu kao nešto normalno - dodao je Zadranin koji će uskoro objaviti svoju prvu pjesmu.

- Radim na svojoj pjesmi i na albumu. Nastavio sam s onim što sam radio čitavog života, no uz bitnu razliku.'Superstar' mi je pomogao u promociji i tome da moja glazba dođe do većeg broja ljudi. Usto, pomogao mi je da budem opušteniji pred kamerama, da budem ono što jesam. Bio sam zatvoreniji, 'Superstar' je otvorio taj dio mene i puno mi pomogao - zaključio je Eyevan.