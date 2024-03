Što se točno krije iza misterija fotke princeze Kate? 'Čini se kao da je to namjerno napravila...'

Profesionalni fotograf iz Los Angelesa, Adam Griffin za portal Vox komentirao je sve što javnost posljednih dana muči oko fotošopirane fotografije koju je objavila princeza Kate, a zbog koje se kasnije i ispričala.

Princeza od Walesa u siječnju je bila na operaciji abdomena, a status njezina zdravlja glavni je interes Britanaca i, čini se, velikog dijela planeta. Kako bi dokazali da je Kate dobro, njezin suprug i princ William (41) uskočio je u ulogu fotografa i uhvatio u kadru Kate s njihovih troje djece.

Foto: Prince of Wales/Kensington Palac

Fotografija je brzinom munje postala viralna zbog 'amaterskih pogrešaka u fotošopu', kako su pisali brojni 'internetski detektivi'. Izdvojili su desetke nedostataka na obiteljskoj fotografiji, među kojima su najviše izdvajali da Kate ne nosi prsten i da joj je patentni zatvarač neusklađen. O svojim fotošop ne(vještinama) oglasila se i sama Kate rekavši da i ona "povremeno eksperimentira s uređivanjem fotki".

Zašto je princeza Kate fotošopirala fotke?

Fotograf Griffin ima teoriju što je točno princeza Kate htjela napraviti u Photoshopu. On smatra da je princeza pozirala sa svojom djecom, no da ih na originalnoj fotografiji ne grli.

- Mogla je dodati ruke u Photoshopu što bi objasnilo neke probleme na samoj fotografiji - kaže. Ipak, moguće i da jednostavno Kate ne izgleda dobro zbog oporavka od operacije.

Foto: Prince of Wales/Kensington Palac

Osvrnuo se i na jednu od mnogih teorija koje kruže društvenim mrežama, a da se radi o staroj fotografiji iz koje je princeza 'izrezala' pa 'zalijepila' na fotografiju s djecom, Griffin kaže kako detalji ne pokazuju da je Kate to napravila.

Međutim, i dalje je vrlo neobično da ljudi poput princa i princeze, koji na raspolaganju imaju profesionalne fotografe, ovakve stvari rade sami pa naprave i veću štetu no što su je htjeli sanirati. Griffin objašnjava kako možda i postoji valjani razlog zašto se Kate na to odlučila.

Zašto nije dala profesionalcu da uredi fotku?

- Moguće da nisu htjeli riskirati uopće da netko izvan Palače vidi originalnu fotografiju. Da su unajmili nekoga za to, netko bi trebao potpisati ugovor o tajnosti, ali ni to nije garancija da će original ostati tajan, posebice uz svu halabuku oko toga da je princeza 'nestala' - kaže fotograf te dodaje da je kraljica Elizabeta to riješavala na svoj način.

- Ona je bila poznata po tome da ima iste fotografe u Windsoru, iste fotografe u Buckinghamskoj palači, kada je išla na turneje... Uvijek je imala iste ljude jer su dobro radili svoj posao i već je stekla povjerenje u njih. Nije svako malo trebala zapošljavati i provjeravati nekog novog - rekao je.

Foto: Arthur Edwards/NEWS SYNDICATION

- Kate je bila na operaciji, možda i težoj nego što su izvijestili. I moguće da joj je oporavak bio težak te postoji mnogo razloga zašto ne bi izgledala najbolje nakon toga. Tako da me ne čudi zašto ne žele objaviti originalnu fotografiju. Moguće je da je fotografija toliko nezahvalna da su bili voljni riskirati i to odraditi amaterski - zaključio je.

Gdje je vjenčani prsten princeze Kate?

O foto-skandalu pisala je i Sarah Vine, britanska kolumnistica, koja se zapitala također nekoliko pitanja u svom članku za Daily Mail.

- Zar Kesingtonska palača nema profesionalca kojeg može pozvati za ovakve stvari? Svi su uočili 12 grešaka na fotografiji i počela su brojna šuškanja koja idu od vrlo intrigantnih do šašavih. Među njima je i teorija da je fotografija nastala prošle godine, iako za to nema nikakvih dokaza iz 'meta podataka'. Bez obzira na to, sve djeluje jako amaterski - piše.

Foto: POOL

Nadalje navodi kako je nevjerojatno da bi princeza obradila fotografije bez da pripazi na najzanimljiviji detalj - da ne nosi prstenje, čak ni svoj vjenčani prsten bez kojeg se inače ne pojavljuje u javnosti.

- Za to možda postoji i medicinsko objašnjenje. Moguće da su joj doktori savjetovali da ga ne nosi, za slučaj da joj prsti naoteknu. To se može dogoditi nakon operacije ili zbog određenih ljekova. Ili je smršavila, što je također uobičajeno nakon abdominalne operacije, pa se boji da joj prsten ne sklizne s ruke - navodi Vine.

Foto: POOL/REUTERS

S druge strane, ističe, zar ne bi to bila prva stvar koju bi princeza fotošopirala i dodala svoj vjenčani prsten na ruku?

- Čini se kao da je to namjerno napravila. Ako nije tamo, je li moguće da ga nije željela tamo? - zapitala se kolumnistica.