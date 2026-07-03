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BOGATI PROGRAM

Što sve ima na Špancirfestu ove godine? Koncerti, predstave...

Piše HINA,
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Što sve ima na Špancirfestu ove godine? Koncerti, predstave...
Varaždin: Koncert Baby Lasagne na Špancirfestu | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Između glazbenih večeri, Vila Bedeković ponovno postaje omiljena kazališna pozornica pod zvijezdama s čak šest večeri posvećenih smijehu

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Ovogodišnji Špancirfest od 21. do 30. kolovoza donosi bogati program, a pozornica kod Vile Bedeković bit će mjesto za opušteniju festivalsku atmosferu - s manje sjedenja i više prostora za ples, druženje i neposredno uživanje u glazbi.

Tu će se održavati koncerti različitih žanrova, glazbeni finale 'Od Sanrema do Varaždina' te šest kazališnih komedija.

Program 21. kolovoza otvara Gala Opening, večer koja spaja klasiku, jazz, swing i tango. Nastupaju Zagrebački solisti i članica ansambla berlinske opere, sopranistica Evelin Novak, Varaždinski trio i Nikola Hrupek te Gelato Sisters, a finale pripada Zdenki Kovačiček i Swingersima Roberta Marekovića.

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Dan kasnije, 22. kolovoza, slijedi koncert Amire Medunjanin, dok se 29. kolovoza publiku očekuje nastup Doris Dragović.

Veliko zatvaranje 30. kolovoza donosi program 'Od Sanrema do Varaždina', uz Varaždinski tamburaški orkestar pod ravnanjem Tibora Büna i soliste Gabrielu Hrženjak, Filipa Hozjaka i Nevena Stipčića te gosta iznenađenja. Izvest će se bezvremenski talijanski hitovi poput 'Volare' i 'Felicità' u novim aranžmanima.

Između glazbenih večeri, Vila Bedeković ponovno postaje omiljena kazališna pozornica pod zvijezdama s čak šest večeri posvećenih smijehu.

Na rasporedu su komedije: 'Penzići luduju' (23.8., Kerekesh Teatar), 'Iva i Gloria' (24.8., Kerekesh Teatar), 'Kako je sve počelo' (25.8., Aleks i Bara), 'Ljubaf' (26.8., Kerekesh Teatar), 'Uspješna.hr' (27.8., Kazalište Moruzgva) i 'Muškarci.hr' (28.8., Virido S.A.).

Ulaznice za sve programe na pozornici kod Vile Bedeković dostupne su u sustavu Eventim.

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