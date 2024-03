Što sve kandidati pripremaju za ovu nedjelju? 'Ufurali smo se...'

Pred talentiranim kandidatima osme sezone showa 'Tvoje lice zvuči poznato' novi su uzbudljivi izazovi i transformacije u trećoj epizodi. Gledatelje očekuju kreativne maske, vješte imitacije i vrhunska zabava koja će zasigurno zadiviti žiri i osvojiti srca publike.

Uloga pjevačice Aleksandre Prijović u prošloj je epizodi Alenu Bičeviću donijela pobjedu. Izvedbom megahita 'Dam, dam, dam' dignuo je publiku na noge, oduševio žiri i upisao najviše osvojenih bodova druge epizode, a već sljedeće nedjelje očekuje ga potpuni preokret jer će se na pozornici pojaviti kao Mate Bulić.

Foto: Luka Dubroja

- Nije teška transformacija, nije teška pjesma. Ono što je teško jest dati Matu u punom sjaju, u punom srcu i u punoj osobnosti kakav on je, a to je čovjek iz naroda i ja ću zaista dati sve od sebe da to ispunim - najavljuje Alen.

Nešto sasvim drugačije u odnosu na Vannu u prethodnoj epizodi priprema i Mia Negovetić.

- Lepa Brena je na repertoaru. Jako sam sretna s time što mi je gljiva dala. Najteže mi je pjevanje, jer ipak treba znati tako zapjevati - poručuje.

Foto: Luka Dubroja

Antonija Šola iznijela je težak zadatak druge epizode, pretvorivši se u članicu žirija – Mineu. U novom tjednu transformirat će se u velikana hrvatske estrade Tončija Huljića.

- Bit će nam lipo, malo ćemo se zabavljati, malo ćemo pivati. Veselim se transformaciji i samo mi je bitno da Tonči bude zadovoljan - otkriva Antonija.

U žensku ulogu po prvi put će uskočiti Tomislav Marić ToMa koji će se pretvoriti u glazbenu divu Ninu Badrić.

- Prvi put nosim štikle i mislio sam da će to biti neki veći problem, doduše male su pa mi je to vjerojatno olakotna okolnost. Generalno sam presretan i nisam znao da će mi Nina biti ovako zabavna - otkriva ToMa.

Foto: NOVA TV

Na štiklama će pozornicom prošetati i Luciano Plazibat koji će izvesti jedan od najvećih hitova grupe Colonia.

- Prva zvijezda koja je s ovih prostora pa se ostavljam španjolskog, engleskog i idem na hrvatski jezik. Želim zadovoljiti očekivanja, pa mi je stresno, ali sam opet tako sretan jer ovo je netko koga bih glumio svaki dan - opisuje.

Foto: Luka Dubroja

Dašak svjetske glazbene scene kroz transformaciju u megapopularnu zvijezdu Miley Cyrus, na pozornicu TLZP-a donijet će Antonia Dora Pleško.

- Jedva čekam biti ona! Zasad mi ide super i nadam se da vas neću razočarati - uzbuđeno poručuje.

- Imam zadovoljstvo što sam dobio zadatak da u ovoj emisiji budem jedna stvarno izvrsna glazbenica, energična, snažna i karakterna žena. Gledajte nas - poziva glumac Faris Pinjo koji će ovoga puta pred žiri stati kao Pink.

Foto: Luka Dubroja

Njima će se na sceni pridružiti i Marija Kolb koja će utjeloviti Malumu. Iako ne poznaje njegov lik i djelo, najavljuje dobru zabavu te dodaje:

- Donosimo vam jako zanimljive transformacije, sad smo se strašno 'ufurali'. Dobila sam Malumu o kojem ne znam ništa, ali istražujem i ovo mi je sladak zadatak.

Foto: Luka Dubroja

Kako će se kandidati snaći u novim izazovima te koja će transformacija ovoga puta dobiti najviše bodova, ne propustite doznati u nedjelju na Novoj TV!