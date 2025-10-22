Što vas čeka u sapunicama i serijama u srijedu? Blanka i Miro se pitaju što je Karlo rekao

Sjene prošlosti

RTL 20:15

Blanka i Miro su u strahu i pitaju se je li Karlo cinkao sve policiji. Imaju zarobljenog policajca od kojeg ne mogu dobiti odgovore koje žele. Kad ih Karlo pronađe, policajac želi pobjeći, no Blanka ga ustrijeli. Olga je na spoju s Andrijom, ali nije u stanju ući u novu vezu.

Foto: rtl

La Promesa

HRT1 13:20

Curro se ne usudi optužiti Cruz za Tomásovo i Doloresino ubojstvo. Leocadia je sumnjičava jer je Jana uporno ispituje o Dolores. Catalina isposluje dopuštenje za Maríju Fernández i Samuela da otputuju prodati vazu.

Hitna: Chicago

RTL2 18:20

Muškarac izgubi kontrolu nakon porođaja supruge te se ozlijedi kad utrči u sobu za magnetsku rezonancu. Pozvani su vatrogasci koji moraju smisliti kako ga osloboditi.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Dan je vjenčanja Lorene i Jakova. Lorena se budi, ali Jakova nema. Divna nalazi Jocu i Veljka na kauču u Veljkovoj kući. Veljko se pokušava zbližiti s Ivanom dok je Marini teško gledati Veljka, Ivanu i Vilija kao sretnu obitelj.

Foto: Jeffrey Jemric

Kumovi

NOVA TV 20:20

Jadranka, Vinko i Pere spremaju se za put u Bosnu. Ivka pokušava iskoristiti gužvu i naći alternativne puteve do kockanja. Zvone se trudi oko Anđele koja se vratila kući, a ona iznenadi Mirjanu željom da joj i dalje pomaže u gostionici. Marko Šank sazna da treba novi bubreg.

Foto: IGOR_DUGANDZIC

Cacau

HRT1 12:30

Júlia se povjeri Vitóriji da Marco i dalje tvrdi da je Marquinhov otac i kaže da bi valjalo napraviti DNK test. Također joj kaže da se David pristao doseliti k njoj.