Obavijesti

Show

Komentari 0
DNEVNI PREGLED

Što vas čeka u sapunicama i serijama u srijedu? Blanka i Miro se pitaju što je Karlo rekao

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Što vas čeka u sapunicama i serijama u srijedu? Blanka i Miro se pitaju što je Karlo rekao
Foto: RTL

Doznajte što vas očekuje ove srijede 22. listopada u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Sjene prošlosti', 'La promesa', Hitna: Chicago', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...

Sjene prošlosti

RTL 20:15

Blanka i Miro su u strahu i pitaju se je li Karlo cinkao sve policiji. Imaju zarobljenog policajca od kojeg ne mogu dobiti odgovore koje žele. Kad ih Karlo pronađe, policajac želi pobjeći, no Blanka ga ustrijeli. Olga je na spoju s Andrijom, ali nije u stanju ući u novu vezu.

Foto: rtl

La Promesa 

HRT1 13:20

Curro se ne usudi optužiti Cruz za Tomásovo i Doloresino ubojstvo. Leocadia je sumnjičava jer je Jana uporno ispituje o Dolores. Catalina isposluje dopuštenje za Maríju Fernández i Samuela da otputuju prodati vazu.

Hitna: Chicago

RTL2  18:20

Muškarac izgubi kontrolu nakon porođaja supruge te se ozlijedi kad utrči u sobu za magnetsku rezonancu. Pozvani su vatrogasci koji moraju smisliti kako ga osloboditi.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Dan je vjenčanja Lorene i Jakova. Lorena se budi, ali Jakova nema. Divna nalazi Jocu i Veljka na kauču u Veljkovoj kući. Veljko se pokušava zbližiti s Ivanom dok je Marini teško gledati Veljka, Ivanu i Vilija kao sretnu obitelj.

Foto: Jeffrey Jemric

Kumovi

NOVA TV 20:20

Jadranka, Vinko i Pere spremaju se za put u Bosnu. Ivka pokušava iskoristiti gužvu i naći alternativne puteve do kockanja. Zvone se trudi oko Anđele koja se vratila kući, a ona iznenadi Mirjanu željom da joj i dalje pomaže u gostionici. Marko Šank sazna da treba novi bubreg.

Foto: IGOR_DUGANDZIC

Cacau

HRT1 12:30

Júlia se povjeri Vitóriji da Marco i dalje tvrdi da je Marquinhov otac i kaže da bi valjalo napraviti DNK test. Također joj kaže da se David pristao doseliti k njoj.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Sjećate se nje? Susan Boyle bila je senzacija: Pogledajte kako izgleda sad, neprepoznatljiva je
PROSLAVILA SE 2009.

Sjećate se nje? Susan Boyle bila je senzacija: Pogledajte kako izgleda sad, neprepoznatljiva je

U ponedjeljak su dodijeljene nagrade Pride of Britain u Londonu, a među uzvanicima bila je i Susan Boyle. Ona se proslavila u showu 'Britain's Got Talent', a onda se neko vrijeme povukla iz javnosti. Oduševila je na crvenom tepihom svojim izgledom!
Rijetko viđene fotke: Ovako je Davor Bilman izgledao s kosom
NEPREPOZNATLJIV

Rijetko viđene fotke: Ovako je Davor Bilman izgledao s kosom

Plesnog instruktora gledamo kao člana žirija u poznatom showu 'Supertalent'. Iako je već godinama njegova 'frizura' ista, svojedobno je pokazao kakvu je kosu nekad imao
Najbolje tijelo Hollywooda: Jessica Alba kao da ne stari!
'PROKLETO SEKSI'

Najbolje tijelo Hollywooda: Jessica Alba kao da ne stari!

Inače, slavna glumica na svojim se društvenim mrežama rijetko pohvali fotografijama u ovakvom izdanju, no komplimenata nije nedostajalo...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025