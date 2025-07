Što vas čeka u vašim najdražim serijama u srijedu? Alya dolazi na aerodrom, ali ostaje pitanje

Obiteljske tajne

RTL 22:15

Pars i Ilgaz sumnjaju da Engin planira bijeg te kreću u bolnicu, a Ceylin je već tamo. Kako bi ga zaustavila, Ceylin se sakrije u njegovu autumobilu. Engin bježi iz bolnice. Ilgaz je u panici jer ne zna gdje je Ceylin. S jedne strane, policijske snage su uznemirene Enginovim bijegom, a s druge strane, bave se Ceylininim nestankom.

La Promesa

HRT 1 13:20

Specijalni nastavak: María Fernández sanja da su sluge gospoda, a gospoda sluge.

Hitna: Chicago

RTL2 18:25

Dr. Marcel liječi majku dr. Manning nakon što je hitno prevezena u bolnicu zbog zatajenja srca, a dr. Choi angažira svoga starog mentora iz mornarice da se pridruži Hitnoj.

Daleki grad

NOVA TV 20:20

Alya odlučna, ranjena, ali snažna dolazi na aerodrom, spremna na posljednji čin svog bijega. Ostaje pitanje: može li je još itko zadržati? Hoće li netko promijeniti smjer njezine priče?

Leyla

NOVA TV 21:25

Dživa dolazi do šokantnog otkrića o svojoj pravoj majci, a sve ono što je do tada znao, počinje se urušavati. Dok napetost raste do krajnjih granica, Leyla povlači ključni potez. Taj trenutak vodi do velikoga, nezaustavljivog sukoba između Civana i Nur.

Cacau

HRT1 12:25

Sal izrazi žaljenje zbog svega što je činila Cacau i poželi se pomiriti s njom. Marco je ljut jer je Cacau napustila bolnicu, a nije ga obavijestila o tome.