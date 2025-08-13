Obavijesti

Što vas čeka u vašim najdražim serijama u srijedu: Tufan osjeća kako se mreža oko njega steže

Što vas čeka u vašim najdražim serijama u srijedu: Tufan osjeća kako se mreža oko njega steže
Foto: RTL

Doznajte što vas očekuje ove srijede 13. kolovoza u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Obiteljske tajne', 'La promesa', 'Hitna: Chicago', 'Leyla', 'Daleki grad', 'Cacau'...

OBITELJSKE TAJNE

RTL 22:15

Samoubojstvo Niyazija otvara nova pitanja. Tko stoji iza njega? Je li Niyazi kriv za neka druga neriješena ubojstava iz prošlosti? Yekta ne odustaje od optužbi protiv Ceylin, koja traži Merdanovu pomoć.

LA PROMESA

HRT 1 13:20

Jana i Manuel sad mogu otvoreno uživati u ljubavi, a svadbena zvona zvone unatoč protivljenju markize. Par očekuje dijete, kojem se Manuel posebno raduje, nesvjestan opasnosti koja prijeti njegovoj supruzi.

HITNA: CHICAGO

RTL2 18:25

Dr. Charles i dr. Rhodes imaju pacijenta s mentalnim i srčanim problemima, navodno s demencijom Lewyjevih tjelešaca, no doktori ponovno postavljaju dijagnozu.

DALEKI GRAD

NOVA TV 20:20

Cihan, želeći pomoći Alyi da prevlada strahove vezane uz majku, potajno istražuje Fikriyinu prošlost i otkriva da je bila u zatvoru.

LEYLA

NOVA TV 21:25

Tufan osjeća kako se mreža oko njega sve brže steže. Leylina odlučnost i kratki rokovi koje mu je zadala ne ostavljaju mu izbora - prisiljen je pokrenuti tajni plan koji već dugo priprema s Takozom.

CACAU

HRT1 12:25

Odnosi se kompliciraju. Anita i Sal se suoče s Quimovom i Justinovom ljutnjom zbog njihove tajne akcije u prošlosti. Cacau je neutješna i govori Gutu o teškoj odluci o prekidu s Tiagom kako bi ga zaštitila od Cony.

