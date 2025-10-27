Obavijesti

Što vas očekuje u sapunicama u ponedjeljak? Akrapi uznemireni zbog Zovkove prijetnje Martinu

24sata
Čitanje članka: 1 min
Što vas očekuje u sapunicama u ponedjeljak? Akrapi uznemireni zbog Zovkove prijetnje Martinu
3
Foto: novaTV

Doznajte što vas očekuje ovog ponedjeljka 27. listopada u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Sjene prošlosti', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'U dobru i zlu', 'Cacau'...

Sjene prošlosti

RTL 20:15

Martu nenajavljeno posjećuje brat Robert, koji je pušten na uvjetnu slobodu. Želi se iskupiti, no Marta mu ne vjeruje, ali kad mu pozli, Marta se jako zabrine. Olga se javi na Šimunov mobitel i dozna da Mila nije dobro. Rimac je vraćen na posao i ne želi odustati od potrage za Blankom.

Foto: RTL

La Promesa 

HRT1 13:20

Curro spriječi Lorenza da udari Janu. Marcelo se oprosti od La Promese. Santos i Petra maltretiraju Píju kako bi je udaljili od Ricarda. María Fernández i Samuel uspiju prodati vazu.

Chicago P.D.

RTL2  18:20

Tijekom nadzora ustrijeljen je diler, a Ruzek puca u njegova ubojicu. Unutar kuće u kojoj je bio obračun detektivi otkrivaju pancirne metke koji su ukradeni u Kanadi i koji se mogu povezati s nekoliko ubojstava.

U dobru i zlu

NOVA TV 21:20

Nakon što je saznao da Ante čuva Divninu sliku u novčaniku, Veljko odlazi kod Divne po odgovore. Potvrdi mu sumnje. Lorena se vraća natrag Šimatima. Jakovu je sve teže jer ih je sad troje. Vili shvati da Damjan ima policijsku motorolu u kući.

Kumovi

NOVA TV 20:20

Akrapi su uznemireni zbog Zovkove prijetnje Martinu. Zvoni je dosta da Anđela glumi glavu kuće i lupi šakom o stol. Martin dolazi na imanje posavjetovati se sa Šimom i shvate da je on nehotice omogućio Ivki da nastavi kockati od kuće.

Foto: novaTV

Cacau

HRT1 12:30

Susana prihvaća Valdemarovu poslovnu ponudu i kaže Sal da se seli. Salomão se iznenadi kad čuje da je nakit Simonein izgovor kako bi je oslobodili od optužbe za Justinovu smrt.

