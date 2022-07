Stotine muškaraca ljubile su me u usta, niti jedna žena, a ja sam u sebi pomislio: 'Ćiro, pederu!'

Dijagnoza je manje-više grozna, ali činim sve da joj odolim, rekao nam je u srijedu Ćiro Blažević (87), u Zagrebu na jednom mini koncertu. Bilo je to u Zagrebu, ua od vrućina se tada sklonio u jedno zagrebačko dvorište, vrt. I sam priznaje kako mu dijagnoze nisu bezazlene, no dodao je i da se bori, da kod njega nema "predaje". Ovaj toplotni val djeluje i na njega, no, Ćiro kao Ćiro, sve je to izrazio na svoj način. Na društvenoj mreži "pustio" je osvrt na ove vrućine, naravno, kroz detalje iz njegove bogate karijere.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Koje p**** mile Fadile se žalite sada na vrućine, a kada sam ja po još većim temperaturama gutao pustinjski pijesak u Iranu govorili ste da je Ćiro otišao uzeti lake pare.

Uzeo sam ja pare, to je istina, ali nisu bile lake… Pratim i sada situaciju u njihovoj reprezentaciji i drago mi je da su odlučili zadržati našeg Skočića na izborničkoj funkciji, ali bojim se da si nisu napravili uslugu sa cijelim tim cirkusom koji su pokrenuli oko toga. To će im, čini mi se, kompromitirati rezultat. Isto griješi i Maroko s mojim Vahom. Pa gdje ćeš, budalo jedna, mijenjati selektora koji te odveo na Svjetsko Prvenstvo?! Ja znam da bi oni sada najradije postavili nekog svoga, i sam sam se često našao u tim situacijama, ali ne ide to tako, a raja to osjeti i zna. Što se tiče mog angažmana u Iranu, bilo mi je lijepo i publika me toliko dobro prihvatila da su me nakon utakmica znali bacati i po nekoliko metara u zrak, a moj prijatelj Židak koji me jednom prilikom posjetio to nije mogao gledati od straha pa je sjeo na pod i zavapio da prestanu… 'Ubit ćete nam Ćiru!', rekao je vidno uplašen da će ostati bez nekoga o kome je mogao napisati što god je htio.

Ja sam, međutim, u svemu tome uživao, a podnosio sam i na početku spomenute vrućine i pijesak. Ono zbog čega sam otišao, a što me stvarno moglo ubiti da sam slučajno ostao sve do pojave ove nove boleštine, to je što su me uvijek ljubili direktno u usta. Nakon utakmice svi navijači sa tribina zaletjeli bi se na teren i krenuli me ljubiti u usta, a među njima - barem to tada tako bilo, ne znam kako je sada - niti jedna žena…

'Ćiro pederu!', rekao sam sam sebi i vratio se...

Eto, tako se legendarni trener osvrnuo na ove visoke temperature koje su nas zadesile ovih dana. Čovjek bi gotovo pomislio da mu pomalo i nedostaje da za njim viču “Ćiro pederu”...

Najčitaniji članci