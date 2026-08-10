Strašna istina o "Čarobnjaku iz Oza": Judy Garland su šamarali, a kolegica je teško izgorjela

Na popisima najrevolucionarnijih filmova svih vremena "Čarobnjak iz Oza" Victora Fleminga nerijetko zauzima jedno od vodećih mjesta. Njegova inovativna uporaba Technicolora označila je početak novog razdoblja holivudske kinematografije. Iako su filmovi u boji postojali mnogo prije njegova izlaska 10. kolovoza 1939. godine, upravo je komercijalni uspjeh Flemingova filma učvrstio njegovo mjesto u povijesti sedme umjetnosti.

Odmicanjem od stroge, crno-bijele estetike prošlosti i zakoračivanjem u šarenu budućnost filma, "Čarobnjak iz Oza" uživao je velik uspjeh tijekom 40-ih godina prošloga stoljeća, a MGM je ovaj glazbeni fantastični film slavio kao jedno od svojih najvećih ostvarenja. Ipak, iza jednog od najvažnijih trenutaka u povijesti filma kriju se i brojne mračne priče sa snimanja koje bacaju sasvim drugačije svjetlo na čaroliju prikazanu na velikom platnu, prenosi Far Out Magazine. Od zastrašujućih priča o specijalnim efektima i opasnim uvjetima rada do diskriminirajućih razlika u plaćama, iza kulisa ovog ranog holivudskog klasika događalo se mnogo toga što se danas teško može povezati s njegovom bajkovitom slikom.

Kostimi Lava, Limenog čovjeka, Strašila i Zle vještice danas su među najprepoznatljivijim elementima filma, ali glumcima koji su ih morali nositi predstavljali su ozbiljan fizički izazov. Kostim Plašljivog Lava koji je nosio Bert Lahr bio je izrađen od pravog lavljeg krzna i težio je oko 40 kilograma. Gotovo da nije imao nikakvu ventilaciju pa se Lahr tijekom snimanja neprestano znojio. Problem je bio toliko izražen da se kostim na kraju svakog dana morao posebno sušiti jer bi bio potpuno natopljen znojem.

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Ni šminka mu nije olakšavala posao. Njezino nanošenje bilo je toliko zahtjevno i dugotrajno da Lahr isprva nije smio normalno jesti tijekom radnog dana. Umjesto toga morao se zadovoljiti tekućom hranom poput mliječnih napitaka i juhe kako se šminka ne bi oštetila. Na kraju je inzistirao na tome da mu se nakon ručka jednostavno ponovno nanese.

Problemi nisu zaobišli ni glumca Buddyja Ebsena, prvotno angažiranog za ulogu Limenog čovjeka. Njegov je kostim bio toliko krut i nezgrapan da u njemu nije mogao normalno sjesti, pa se tijekom odmora morao naslanjati na posebno postavljenu dasku. Još je ozbiljniji problem izazvala srebrna šminka. Ebsen je doživio tešku reakciju na šminku, zbog čega je završio u bolnici, a produkcija ga je potom zamijenila Jackom Haleyjem. Bio je to samo jedan od primjera koliko su uvjeti na tadašnjim filmskim setovima znali biti surovi.

Posebno mračno poglavlje priče odnosi se na Judy Garland. Imala je samo 16 godina kada je počelo snimanje "Čarobnjaka iz Oza", a način na koji se studio odnosio prema mladoj glumici danas bi izazvao ozbiljan skandal.

Foto: Profimedia/ilustracija

Garland je već tijekom rada na ranijim filmovima dobivala stimulanse kako bi mogla izdržati iscrpljujući tempo snimanja. Takva praksa ostavila je ozbiljne posljedice na njezin život. Tijekom snimanja "Čarobnjaka iz Oza" studio je strogo nadzirao i njezinu tjelesnu težinu te joj nametao striktnu prehranu koja se, prema brojnim pričama o produkciji, sastojala uglavnom od jednostavnih, niskokaloričnih obroka poput svježeg sira i pileće juhe.

Ni odnos redatelja Victora Fleminga prema mladoj glumici nije uvijek bio prihvatljiv. Jedan od najpoznatijih incidenata sa snimanja dogodio se kada je Garland tijekom jedne scene počela nekontrolirano hihotati. Fleming ju je, prema kasnijim svjedočanstvima, ošamario kako bi je natjerao da se sabere i nastavi snimanje.

Od svega što je "Čarobnjak iz Oza" ostavio popularnoj kulturi, Zla vještica Zapada zasigurno je jedan od njegovih najtrajnijih simbola. Lik je s vremenom prerastao sam film i postao ikona filmske, a poslije i kazališne kulture. Za Margaret Hamilton, međutim, iskustvo igranja Zle vještice bilo je daleko od čarobnog. Tijekom snimanja njezina dramatičnog nestanka u oblaku dima i vatre specijalni efekt nije izveden kako je planirano. Hamilton je zadobila teške opekline, a njezina karakteristična zelena šminka dodatno je zakomplicirala situaciju jer je sadržavala spojeve bakra.

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Filmska šminka, protetika i sigurnosni standardi krajem 30-ih bili su daleko od današnjih. Posljedice je osjećao i Ray Bolger, glumac koji je tumačio Strašilo. Nakon skidanja složene šminke na njegovu su licu još neko vrijeme ostajali vidljivi tragovi.

A tu je i Toto, vjerojatno jedan od najpoznatijih pasa u povijesti filma. Cairn terijer koji je glumio Dorothyna nerazdvojnog prijatelja zapravo se zvao Terry, a nakon uspjeha filma i sam je postao svojevrsna holivudska zvijezda. Posebno je zanimljiv podatak da je Terry za svoj rad navodno donosio oko 125 dolara tjedno, odnosno da je njegov vlasnik za pseći angažman dobivao više nego što su pojedini glumci koji su igrali Munchkine primali za svoj rad. Ta neobična razlika u plaćama postala je jedan od često spominjanih primjera diskriminacije s kojom su se osobe niskog rasta suočavale u starom Hollywoodu. Naravno, Terry nije osobno odlazio s honorarom u psećem džepu, novac je pripadao njegovu vlasniku i treneru.

Ni Judy Garland, unatoč tome što je bila neupitna zvijezda cijelog filma, nije bila osobito dobro plaćena u usporedbi s nekim starijim kolegama. Za ulogu Dorothy navodno je zarađivala oko 500 dolara tjedno. Premda to za ono vrijeme nije bio beznačajan iznos, bio je znatno manji od honorara nekih njezinih kolega. Ray Bolger, koji je glumio Strašilo, i Jack Haley, koji je preuzeo ulogu Limenog čovjeka, prema čestim navodima bili su plaćeni mnogo više.

Danas "Čarobnjaka iz Oza" publika pamti kao film koji je generacijama gledatelja približio čudesan svijet jarkih boja, nezaboravnih likova i pjesama te pokazao kakve mogućnosti pruža nova filmska tehnologija. Ipak, iza blještavila Technicolora skrivala se znatno sumornija stvarnost tadašnjeg Hollywooda.