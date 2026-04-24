Strašno nasilje u realityju Elita. Natjecatelj napao partnericu u programu uživo na Pinku

Natjecatelj srpskog realityja Elita, Asmin Durdžić, fizički je napao svoju partnericu i natjecateljicu Maju Marinković tijekom sukoba pred kamerama i ostalim natjecateljima, prenosi Nova rs. Sukobu je prethodila svađa tijekom koje je Marinković navodno izbila zub Durdžiću. Nakon toga Durdžić ju je oborio na krevet i pokušao gušiti ispod pokrivača. Ostali natjecatelji su minutu ili dvije nijemo promatrali, nakon čega su neki ipak reagirali i uspjeli odvojiti Durdžića od Marinković.

U prostoriju je potom ušlo i osiguranje. Durdžić je odveden u takozvani 'zatvorski dio' realityja, gdje je proveo jednu noć. Već sljedećeg jutra pušten je da se slobodno kreće po imanju, kao da se ništa nije dogodilo. Snimka incidenta proširila se X-om i prikupila više od 35 milijuna pregleda.

'O moj bože, htio ju je zadaviti? Kakva je ovo emisija?', 'Kakav užasan program, ne razumijem kako još nije zabranjen', 'Pokušao ju je ubiti', samo su neki od komentara.