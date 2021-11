Sanela i Edin nasamo su razgovarali kako su znali da će ih netko podržavati, a netko pljuvati, no oboje su se složili kako su u još jednoj stvari isti - oni su došli u show tražiti ljubav! 'Za ovo treba imati hrabrosti. Ovo neće napraviti nitko. Može svatko pričati ja bih to ovako, ne bi ti, ne bi nikako jer treba ustati reći kako se zaista osjećaš. To će malo tko od nas napraviti', zaključio je Edin.

Bez obzira na tračanje i reakcije drugih sudionika, Sanela i Edin bili su čvrsti u odluci da im ništa ne može pokvariti večer. Kad su se vratili za stol, Mislav je od Sanele želio čuti zašto je prvi put napisala da ostaje kad je Jasmin napisao da odlazi.

Ona je tvrdila da je željela da se bolje upoznaju i da tada još ništa nije bilo s Edinom. Sanela se pravdala, a Ivoni je bilo čudno što Edin nije skočio u njezinu obranu:

- Vjerujem da je Sanela uvijek uz sebe imala jače muškarce u smislu da će stati u obranu žene, a Edin to večeras nije ispao. Šteta, nije reagirao kako je trebao. Gordani se to također nije svidjelo. 'Nisam mislila da će Mislav biti toliko otrovan', komentirala je Sanela dok joj je Mislav ponavljao kako su masakrirali Ernin i Jasminov ego.

- Lažu i danas sam ih ulovio u laži. Gluposti su da je čekao povratnu informaciju tri tjedna. Što je najgore, Jasmin se promijenio i nije imao pojma što se događa. Kad on nije imao pojma, koliko je to huljski i pokvareno da mu se tako radi iza leđa?!“ rekao je Mislav. Edina je iznenadilo koliko se Sanela junački držala: 'Svima je začepila usta i nisam imao tu što dodati.0

Kad su se vratili u stan, Sanela i Edin komentirali su kako im je prijašnja večera bila puno bolja te da su svi glumili kako im je drago zbog njih. 'Andrea i Mislav mislili su da su showmani, a onda smo im mi ukrali show. Pomrsili smo im planove, komentirali su, a Sanela je dodala kako je sad shvatila da je s njima sve lažno.

Andrea je u to vrijeme objašnjavala Mislavu da misli kako su Sanela i Edin ostali u showu da bi vidjeli kako funkcioniraju kao par, no dodala je: 'Mislim da u showu trebaju biti samo bračni drugovi. Ovo je 'Brak na prvu', a ako nisi oženjen, što si onda?“ Mislav je dodao kako to nije fer, a potom su zaključili da su Sanela i Edin - preljubnici!